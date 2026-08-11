Obras Públicas establece un desvío provisional en la FV-3 de Fuerteventura esta semana

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, habilitará un desvío temporal en la carretera FV-3 durante las jornadas del 11 y 13 de agosto. La medida forma parte de los trabajos de construcción de la nueva variante 'Puerto del Rosario-La Caldereta', que afecta a las vías FV-1, FV-3 y FV-2.

Itinerario alternativo y horarios

Las afecciones se desarrollarán en horario diurno, concretamente entre las 08:00 y las 17:30 horas. Durante este intervalo, la circulación de la FV-3 se trasladará a la nueva vía de servicio.

Trazado del desvío: conectará el enlace de Antigua con la nueva glorieta de acceso al Hospital por su lado mar.

El objetivo de los trabajos es poder permitir la construcción de la nueva autovía y su futura conexión con la FV-20 y el casco urbano de Puerto del Rosario. Como actuaciones previstas, se ejecutará parcialmente la glorieta este del nuevo enlace de Antigua y su enlace con la rotonda del centro hospitalario.

Recomendaciones para la circulación

El dispositivo dispondrá de la señalización vertical y horizontal correspondiente, así como elementos de balizamiento para garantizar la seguridad en la zona de obras.

Desde el Ejecutivo autonómico se aconseja a los conductores planificar sus desplazamientos con antelación considerando estas restricciones provisionales y extremar la precaución al transitar por el tramo afectado.