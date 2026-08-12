Canarias declara la alerta por riesgo de incendio forestal en Tenerife y Gran Canaria

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha decidido declarar la situación de alerta por riesgo de incendio forestal en las islas de Tenerife y Gran Canaria. La medida entrará en vigor a partir de las 11:00 horas de este jueves y responde a las adversas previsiones meteorológicas para los próximos días, marcadas por un acusado ascenso de las temperaturas y condiciones propicias para la rápida propagación de las llamas.

Aplicación del Plan INFOCA y delimitación geográfica

La decisión del Ejecutivo autonómico se enmarca en la estricta aplicación del Decreto 60/2014, marco normativo que regula el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA). Con esta acción preventiva, las autoridades buscan anticiparse a eventuales complicaciones en las cotas más altas del archipiélago.

En Tenerife, el perímetro de la alerta comprende específicamente las áreas de cumbres y medianías en las vertientes sur y oeste. Por su parte, en Gran Canaria, la situación de riesgo afecta a toda la zona de cumbres, a la vertiente norte por encima de los 600 metros de altitud, y a las vertientes oeste, sur y este que superen los 400 metros sobre el nivel del mar. En el resto de la provincia occidental, El Hierro, La Palma y La Gomera, se ha determinado la situación de prealerta, manteniendo la vigilancia operativa activada.

Máximas de hasta 37 grados y humedad bajo el 30%

Los modelos meteorológicos prevén que el episodio de altas temperaturas incida con mayor fuerza en el interior de las islas centrales. En Gran Canaria, se rebasarán de forma generalizada los 34 grados en zonas altas e interiores del suroeste, con posibilidad de alcanzar máximas puntuales de hasta 37 grados. En el caso de Tenerife, los registros se situarán por encima de los 30 grados en la fachada sur y oeste, con picos de 34 grados.

A este escenario térmico se suma un descenso drástico de la humedad relativa por debajo del 30% en todos los sectores afectados, junto con vientos moderados a fuertes de componente nordeste a sureste en medianías. Ante la concurrencia de estos factores de riesgo, las autoridades aconsejan a la población extremar la prudencia y suspender cualquier actividad agrícola o lúdica que implique el uso de fuego al aire libre.