Cierran la carretera de Tamadaba en Gran Canaria por el eclipse y las Perseidas

El Cabildo de Gran Canaria ha tomado la decisión este miércoles de proceder al cierre temporal del tráfico en la sinuosa carretera de Tamadaba, concretamente la vía GC-216 a la altura del conocido cruce de Acusa. Esta medida de contención se ha adoptado como respuesta directa a las directrices emitidas por el Gobierno autonómico.

El Ejecutivo regional ha decretado la situación de prealerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias. El motivo principal es la previsión de que se produzcan eventos de carácter multitudinario a lo largo de esta jornada, impulsados por la expectación que genera el eclipse parcial de sol que podrá observarse desde el archipiélago.

A través de su perfil oficial en redes sociales, la institución insular ha precisado que el cierre de la circulación no se limitará únicamente a este miércoles, sino que se mantendrá vigente a lo largo de todo el jueves. En este segundo día, la movilización ciudadana se espera que responda a la tradicional observación de las Perseidas, una popular lluvia de meteoros que cada año congrega a cientos de aficionados a la astronomía en las cumbres de las islas.

La fase de prealerta, que afecta a todo el territorio canario, entra en vigor a partir de las 13:00 horas. Las autoridades advierten sobre el riesgo evidente de un aumento extraordinario de la movilidad, lo que podría desencadenar peligrosas concentraciones de población. Se prevé que los ciudadanos se dirijan masivamente hacia aquellos puntos de la geografía insular que presenten una apertura despejada hacia el oeste, orientación idónea para disfrutar del fenómeno astronómico que transcurrirá entre las 18:57 y las 20:45 horas.

En este contexto, la Dirección General de Emergencias ha explicado que las restricciones buscan, en primer término, garantizar la seguridad e integridad física de todas aquellas personas que decidan desplazarse para presenciar tanto el eclipse como las lágrimas de San Lorenzo. Asimismo, otro de los objetivos primordiales es minimizar de forma tajante el riesgo de incendios forestales, una amenaza siempre latente durante los meses de estío en las islas.

Las aglomeraciones incontroladas en zonas de interfaz y áreas densamente arboladas suponen un peligro mayúsculo. Esta situación se agrava notablemente en el caso de que concurran condiciones meteorológicas adversas, tales como altas temperaturas, sequedad en el ambiente o fuertes rachas de viento.

Finalmente, la estrategia desplegada persigue consolidar el intercambio de información y asegurar el seguimiento permanente del evento. Se ha establecido un marco de coordinación exhaustivo en el que participan el Gobierno canario, los respectivos Cabildos insulares, los Ayuntamientos implicados y la Administración General del Estado. Este operativo conjunto engloba a los servicios de seguridad y emergencias, además de personal de sanidad, mantenimiento de carreteras, transportes y protección del medio ambiente, todo ello con la meta de evitar posibles colapsos y asegurar la plena funcionalidad de las telecomunicaciones y la atención sanitaria ante cualquier imprevisto.