El Cabildo de Tenerife impulsa campamentos inclusivos de verano para 60 menores

El Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Acción Social, ha puesto en marcha los Campamentos Inclusivos 2026, un proyecto desarrollado por la entidad Afanes Canarias. Esta iniciativa atiende durante el mes de agosto a un total de 60 niños y niñas, con el objetivo de ofrecer alternativas lúdico-deportivas adaptadas a la diversidad y facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante el periodo no lectivo.

Distribución de plazas y sedes

La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, ha visitado el desarrollo de estas jornadas para conocer sobre el terreno las actividades estivales. Durante este mes de agosto, Afanes Canarias coordina dos campamentos estratégicamente ubicados: uno en el CEIP Bencey Bencomo de Santa Úrsula y otro en el CEIP San José de Los Silos.

Las jornadas se desarrollan hasta el próximo 28 de agosto en horario de mañana (de 09:00 a 14:00 horas). De la capacidad total de 60 menores, 48 plazas están destinadas a niños con discapacidad y las 12 restantes a menores sin discapacidad, fomentando así la interacción directa.

Fumero ha destacado que el proyecto representa "una apuesta clara por una sociedad más inclusiva, en la que todos los niños y niñas puedan compartir espacios, experiencias y actividades desde la igualdad y el respeto a la diversidad".

Descentralización a través del Anillo Insular

Los Campamentos Inclusivos se integran dentro del Anillo Insular de Políticas Sociales y de la línea de subvenciones orientada a personas con diferentes capacidades intelectuales. Esta estrategia forma parte de una hoja de ruta que el Cabildo implementa desde 2025 en colaboración con diversas entidades sociales, tales como Orobal, Aspronte, Fundación Hospitalarias y la propia Afanes Canarias.

El propósito fundamental de esta línea de trabajo es descentralizar los proyectos sociales por las distintas comarcas de la isla, acercando los recursos a las familias y evitando grandes desplazamientos. "Desde el Cabildo queremos seguir acompañando y respaldando iniciativas que contribuyen directamente a mejorar la calidad de vida de las familias", señaló la consejera insular.

Atención multidisciplinar y salidas al exterior

El desarrollo de los campamentos no se limita a los recintos escolares. El programa incluye actividades en instalaciones comunitarias y espacios públicos o privados, contemplando salidas a playas, museos y centros lúdicos.

Para garantizar una atención segura y adaptada, las entidades cuentan con un equipo técnico especializado. Este personal incluye profesionales de atención directa, técnicos en integración social, expertos en ocio y tiempo libre, animación, auxiliares de enfermería y personal de apoyo para los cuidados básicos.

En este sentido, Águeda Fumero puso en valor el esfuerzo del tercer sector: "El trabajo que realizan las entidades sociales y sus profesionales hace posible que estos proyectos sean una realidad y que las familias encuentren durante el verano espacios seguros, inclusivos y adaptados a las necesidades de cada niño y niña".