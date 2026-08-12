El Cabildo suspende la peregrinación a Candelaria por el monte ante el riesgo de incendios

El Cabildo de Tenerife ha decidido suspender de forma preventiva el tránsito de peregrinos por los senderos y pistas forestales que conectan con el municipio de Candelaria. Esta decisión se toma ante la situación de riesgo de incendios forestales declarada por el Gobierno de Canarias y la habitual aglomeración de personas que transitan estas rutas con motivo de la festividad de la Virgen de Candelaria. Como alternativa segura, la corporación insular recomienda a los fieles utilizar el tradicional Camino Viejo de Candelaria, partiendo desde la ermita de Machado, en El Rosario.

Cierre preventivo y temporal

La medida, impulsada por el área de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, entrará en vigor a las 18:00 horas de este jueves, 13 de agosto. El cierre se mantendrá vigente hasta que finalice la alerta por riesgo de incendios decretada a nivel autonómico. El objetivo principal es evitar la concentración de personas en zonas forestales vulnerables y garantizar la máxima seguridad durante la celebración.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha subrayado el carácter preventivo de la decisión, priorizando la seguridad ciudadana. "Sabemos lo importante que es para Tenerife esta peregrinación y el vínculo que miles de personas mantienen con la Virgen de Candelaria, por lo que nuestro objetivo es que puedan vivir estas fechas con tranquilidad, pero también con responsabilidad", indicó Dávila.

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, ha explicado que las condiciones meteorológicas actuales desaconsejan las grandes concentraciones en espacios forestales, añadiendo que esta restricción temporal permitirá "reducir riesgos y facilitar también el trabajo de los servicios de emergencia" que integran el dispositivo especial de las fiestas.

Diez rutas afectadas en ambas laderas

El cierre perimetral afecta a un total de diez vías forestales utilizadas habitualmente por los peregrinos para conectar el norte y el sur de la isla.

En la ladera norte, quedan inhabilitados los siguientes tramos:

El Camino de los Jacobinos (Santa Úrsula), desde la pista de El Rayo hasta la carretera TF-24.

El sendero PR TF 25, desde el Área Recreativa de las Calderetas (El Sauzal) hasta la TF-24, en el Llano de Las Lagunetas.

El sendero PR TF 25.2, desde el Área Recreativa de Hoya del Abade (La Victoria) hasta la TF-24.

El sendero PR TF 25.3, desde el Mirador de la Vica (La Matanza) hasta conectar con el PR-TF 25.

El sendero PR-TF 35.4 (Aguamansa – La Crucita), desde Aguamansa hasta la TF-24.

En los descensos por la ladera sur, se prohíbe el tránsito en:

El camino y pista de la Caldera de Pedro Gil (entre Güímar y Arafo).

La pista de la Helechera (Candelaria).

La pista de los Dornajos (Candelaria).

La pista de El Fayal (Candelaria).

La pista y camino de servicio del tendido de alta tensión de Red Eléctrica (Candelaria).

Esta restricción se ampara en la normativa vigente que faculta a la Administración para prohibir el acceso a zonas forestales cuando la seguridad pueda verse comprometida. Desde el Cabildo se hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para respetar los cierres y hacer compatible una de las tradiciones con mayor arraigo de la Isla, cuyo origen como itinerario de peregrinación se remonta a 1499, con la protección civil y el cuidado del patrimonio natural.