El campo canario sigue sin ser rentable y necesita otros veinte millones para sobrevivir

Las cifras del sector primario en Canarias confirman una realidad estructural: la producción local sigue atrapada en una espiral de sobrecostes que solo logra amortiguarse con inyecciones constantes de dinero público. La Consejería de Agricultura ha formalizado el reparto de 19,5 millones de euros para complementar la campaña 2025 del programa Posei. Sin embargo, el análisis del presupuesto deja al descubierto la posición de las cuentas regionales.

El Estado asume el grueso del gasto

El Ejecutivo autonómico aporta una cuota testimonial, mientras la tesorería estatal sostiene el mayor golpe del rescate. El Ministerio de Agricultura asume 18 millones de euros, lo que representa el 92% de la financiación total. Frente a este desembolso central, la Comunidad Autónoma aporta apenas 1,48 millones de euros con cargo a sus fondos propios. Un contraste presupuestario que retrata la dificultad de las islas para financiar sus propias políticas agrarias sin el respaldo de Madrid.

El sector lácteo, dependiente del erario público

El desglose de las partidas evidencia la fragilidad del modelo productivo insular. Las explotaciones ganaderas y la industria láctea concentran más de 8 millones de euros, el principal bloque de la convocatoria. En concreto, la producción de leche de vaca recibe 2,8 millones directamente para los ganaderos y 2,5 millones para la industria, mientras que las explotaciones de caprino y ovino absorben 2,68 millones. La escalada en los precios de los insumos y la extrema dependencia de los piensos importados continúan estrechando los márgenes de rentabilidad en las granjas, que sobreviven atadas a la subvención.

Subsidios para la comercialización local

El segundo eje financiero del decreto se dirige a la comercialización interior, con una partida de 4,3 millones de euros orientada a mantener la presencia de frutas, hortalizas, tubérculos y plantas locales en los lineales del archipiélago. Un mecanismo de intervención diseñado para amortiguar el diferencial de precios frente a las importaciones, en un mercado fuertemente condicionado por los costes de la insularidad.

La resolución también refleja la pérdida de peso de cultivos históricos que un día fueron el motor exportador de las islas. El tomate de invierno, inmerso en un lento y costoso proceso de reconversión, percibe 670.371 euros. En el extremo opuesto del reparto, la protección de la biodiversidad local cuenta con asignaciones marginales: la producción de miel de abeja negra canaria recibe 53.409 euros, la cifra más baja de toda la clasificación oficial.

Inyección exprés sin evaluación previa

Para evitar que los fondos queden paralizados en los cuellos de botella de la administración, la Consejería ha optado por una adjudicación directa sin nuevos trámites. Los recursos se distribuirán de forma automatizada entre aquellos agricultores y ganaderos que ya contaban con el expediente validado en las ayudas europeas del Feaga durante 2025. Una simplificación de la burocracia que aportará liquidez rápida a las explotaciones, aunque elude el debate de fondo sobre la rentabilidad y viabilidad real del campo canario sin el auxilio permanente de los presupuestos estatales.