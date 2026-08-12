Pasos firmes para consolidar el parque público de vivienda y ofrecer respuestas definitivas tras la erupción volcánica de 2021. El Cabildo de La Palma ha adquirido un edificio en construcción de 16 viviendas protegidas en el municipio de El Paso mediante una inversión de 2.197.138,52 euros sufragada íntegramente por el Gobierno de Canarias. El inmueble se destinará al alquiler asequible para los demandantes de vivienda pública registrados en la isla.

La nueva promoción albergará 16 inmuebles de aproximadamente 60 metros cuadrados repartidos en dos habitaciones, incluyendo un piso adaptado para personas con movilidad reducida. Asimismo, la infraestructura contempla 16 espacios de lavadero independientes y doce plazas de garaje.

Refuerzo del parque público y cupo para los damnificados

Durante la presentación de la actuación, la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha destacado que este proyecto se suma a una oferta de más de 400 viviendas públicas financiadas en La Palma que actualmente avanzan en distintas etapas de adjudicación, redacción o edificación. Barreto ha aclarado que la promoción dará cobertura al conjunto de la ciudadanía insular, aunque mantendrá un apartado específico reservado a la atención de los damnificados por la erupción.

En este sentido, la consejera ha recordado que el Ejecutivo regional completó hace más de un año la adquisición de un edificio de 53 viviendas a la entrada de Los Llanos de Aridane, cuya entrega está calendarizada para el próximo mes de octubre. Estas residencias se asignarán con carácter prioritario en régimen de alquiler social a personas que continúan alojadas en estructuras modulares de madera o contenedores y que carecen de recursos para acceder al mercado por sus propios medios.

La adquisición en El Paso se integra dentro de una red de promociones desplegadas por diversos puntos del territorio insular, con actuaciones activas en municipios como Tazacorte, Tijarafe, Breña Alta, Breña Baja, Barlovento y Villa de Mazo.

Reducción progresiva de las viviendas temporales

Al hacer balance de la gestión habitacional, la titular de Presidencia ha aseverado que la totalidad de los vecinos que perdieron su primera residencia ha percibido la indemnización económica correspondiente, aunque ha reconocido que aún persiste un colectivo en alojamientos provisionales que requiere una alternativa permanente.

Barreto ha explicado que el Gobierno autonómico mantiene la retirada progresiva de los módulos habitacionales a medida que sus ocupantes encuentran un hogar definitivo. A su vez, ha remarcado que la inmensa mayoría de la respuesta habitacional para los afectados por el volcán está resuelta, fijando el horizonte en cerrar este capítulo a finales de año para garantizar un techo a quienes no puedan reconstruir ni adquirir una propiedad.

Por su parte, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha detallado que la corporación insular trabaja en nuevas actuaciones para ejecutar los 24 millones de euros transferidos por la Consejería de Presidencia, junto a parte de los siete millones procedentes de la Federación Canaria de Islas (Fecai) destinados a la reconstrucción de infraestructuras dañadas. Rodríguez ha indicado la articulación de mecanismos administrativos para modificar el destino de estos fondos y orientarlos hacia la construcción de vivienda pública, al considerarla una de las necesidades más acuciantes de la isla.