La creación de empresas en Canarias se hunde un 13% y lidera la caída en España

En Canarias, dar el paso de emprender es una carrera de obstáculos que cada vez menos ciudadanos están dispuestos a correr. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman un enfriamiento del sector privado: la creación de sociedades mercantiles ha caído un 13,4% en las Islas durante el mes de junio.

A la cola de España

Mientras comunidades como La Rioja o Navarra experimentan crecimientos notables, el Archipiélago se sitúa en el furgón de cola. Canarias es la región donde más retrocede la iniciativa emprendedora de todo el país. En total, apenas 363 valientes lograron formalizar sus empresas en el sexto mes del año. La estadística retrata un escenario donde el dinamismo económico de otras zonas contrasta radicalmente con el parón isleño.

No solo nacen menos empresas, sino que nacen con menos músculo financiero. El capital suscrito para poner a rodar estas nuevas sociedades se quedó en apenas 3,94 millones de euros. Esto supone un hundimiento del 54,6% respecto al mismo mes del año anterior. Quien invierte su patrimonio en Canarias lo hace ahora con extrema prudencia, limitando su exposición ante un entorno que genera incertidumbre.

Cierres y supervivencia

En el otro extremo del ciclo vital de un negocio, 56 empresas echaron el cierre de forma definitiva. La inmensa mayoría, 44 de ellas, bajaron la persiana de manera voluntaria, asumiendo la falta de rentabilidad del proyecto. Como contrapunto, 58 sociedades decidieron ampliar capital. Aunque son un 7,9% menos que el año pasado, lograron inyectar 22,78 millones de euros, demostrando que el tejido que sobrevive hace un esfuerzo titánico por mantenerse a flote y asegurar los puestos de trabajo.

Análisis económico

El descalabro en la creación de empresas no es un accidente estadístico, sino la consecuencia directa de un marco institucional que desincentiva la inversión. Cuando la burocracia retrasa meses cualquier licencia, la presión fiscal castiga el ahorro y las rigideces laborales encarecen la contratación, el capital busca refugios más seguros o, sencillamente, desaparece. El emprendedor canario asume el 100% del riesgo, mientras la Administración actúa como un socio que cobra por adelantado sin ofrecer contraprestaciones eficientes. Esta asfixia regulatoria explica con nitidez por qué la inversión inicial para crear negocios se ha reducido a la mitad; el mercado anticipa las trabas y retrae su exposición financiera.

A medio y largo plazo, la atonía de la iniciativa privada compromete el crecimiento real del Archipiélago. Sin nuevas empresas que compitan por ofrecer mejores servicios e innoven, la economía se estanca y la dependencia del sector público se vuelve estructural. La prosperidad de Canarias no nace en los despachos políticos ni se sostiene a base de gasto corriente, sino que emana del tejido productivo que hoy emite serias señales de fatiga. Sin libertad económica, las Islas consolidan un modelo de rentas bajas donde el talento local carece de motivos para arriesgar su capital en su propia tierra.