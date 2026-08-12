La lista negra de Sanidad para ver el sol sin terminar en urgencias por lesiones irreversibles

Este miércoles, 12 de agosto, los cielos se convertirán en el principal foco de atención ante el esperado eclipse solar. Sin embargo, lo que promete ser un espectáculo astronómico de primer nivel puede convertirse en una grave urgencia médica si no se toman las precauciones adecuadas. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha emitido una alerta recordando los riesgos de lesiones retinianas potencialmente irreversibles que conlleva mirar directamente al sol sin la protección pertinente, incluso durante las fases en las que el astro se encuentra parcialmente cubierto.

Para garantizar una observación segura, las autoridades sanitarias insisten en una premisa fundamental: el nivel de oscuridad de un material no garantiza la protección ocular; la clave reside única y exclusivamente en su homologación.

El peligro de los 'remedios caseros'

Desde Salud Pública son tajantes a la hora de desmentir mitos sobre la observación de eclipses. Las gafas de sol convencionales, por muy oscuras o polarizadas que sean, no ofrecen la protección necesaria frente a la radiación solar directa.

Asimismo, queda terminantemente desaconsejado el uso de métodos caseros que históricamente se han empleado de forma errónea, tales como:

Radiografías médicas.

Discos ópticos (CD o DVD).

Cristales ahumados o tintados.

Gafas 3D de cine.

Cualquier lente oscura que carezca de certificación técnica.

¿Qué deben cumplir las gafas para el eclipse?

Si tiene previsto adquirir unas gafas especiales para disfrutar del evento astronómico, asegúrese de comprobar que el producto cumple con los siguientes requisitos legales y técnicos antes de formalizar la compra:

Marcado CE : Es absolutamente obligatorio. Confirma que el fabricante garantiza el cumplimiento de la normativa europea de seguridad.

Normativa ISO : El producto debe incluir una referencia clara a la norma EN ISO 12312-2:2015 (o ISO 12312-2:2015), el estándar técnico que regula los requisitos para la observación directa del sol.

Identificación : Los datos del fabricante o del importador deben ser visibles y trazables.

Instrucciones claras : El envase debe incluir advertencias de uso y explicar cómo manipular las gafas con seguridad.

Estado óptimo del filtro: Antes de ponérselas, compruebe que la lente no presenta rayaduras, roturas, burbujas, áreas translúcidas ni ningún otro defecto de fabricación o desgaste.

Guía de uso en fince pasos

Disponer de las gafas correctas es solo el primer paso; el segundo es utilizarlas de manera adecuada. Los especialistas del SCS han resumido el protocolo de observación en cinco sencillas normas: