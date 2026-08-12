La Policía detiene a siete personas en Las Palmas por un secuestro para robar criptomonedas

La delincuencia organizada da un paso más en su sofisticación en el archipiélago. La Policía Nacional, a través de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) adscrita a la Jefatura Superior de Canarias, ha asestado un duro golpe al crimen al esclarecer un grave delito de secuestro ocurrido el pasado mes de marzo de 2025 en Las Palmas de Gran Canaria. La exhaustiva labor de los agentes, enmarcada en la denominada operación Kripto, ha culminado con la identificación y detención de siete individuos que formaban parte de una red criminal especializada en la extorsión de activos digitales.

Un falso operativo policial en el garaje de la víctima

Los hechos se remontan a la noche del 17 de marzo. Según detallan fuentes policiales, entre las 21:00 y las 21:30 horas, la banda ejecutó un plan milimétricamente calculado. Los asaltantes, usurpando funciones públicas, se hicieron pasar por agentes de la autoridad para interceptar a su objetivo en el interior del aparcamiento privado de su propia residencia.

Lejos de levantar sospechas iniciales, los falsos policías aprovecharon el factor sorpresa para reducir a la víctima por la fuerza. Inmediatamente, la introdujeron contra su voluntad en un vehículo tipo furgón que tenían preparado para garantizar una huida rápida y sin testigos. El destino final del secuestro fue una nave industrial ubicada en una zona despoblada, donde daría comienzo el auténtico calvario para el ciudadano.

Violencia, amenazas y el robo de criptomonedas

En el interior de este recinto aislado, los captores mantuvieron a la víctima retenida durante varias horas bajo unas condiciones de extrema tensón. Las investigaciones revelan que los secuestradores no dudaron en emplear la violencia física y reiteradas amenazas de muerte con un único fin: quebrar la voluntad de la víctima y obligarla a realizar una transferencia masiva de criptomonedas.

Bajo coacción, la víctima se vio forzada a enviar una elevada suma de sus cuentas personales hacia carteras digitales opacas, controladas íntegramente por la organización criminal. Este modus operandi refleja una alarmante tendencia en la criminalidad actual: el uso de la violencia extrema para el robo de divisas virtuales, aprovechando la dificultad técnica que supone rastrear estos fondos en la cadena de bloques (blockchain).

Además del expolio digital, los delincuentes despojaron a la víctima de todo el dinero en efectivo y de los objetos de gran valor que portaba en ese momento.

Liberación bajo coacciones y resolución del caso

Una vez materializado el saqueo patrimonial y tras horas de agonía, la banda decidió liberar a la víctima. No obstante, antes de abandonarla, le profirieron severas advertencias, amenazando con graves represalias contra su integridad física y la de su entorno familiar si se atrevía a denunciar los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Pese a la gravedad de las coacciones, la Policía Nacional tuvo conocimiento de los hechos, activando de inmediato todos los resortes de la UDEV. El meticuloso trabajo de los agentes, basado en el análisis de indicios y el cruce de testimonios, permitió estrechar el cerco sobre la red criminal hasta identificar y localizar a los siete integrantes de la banda.

Tras la finalización de las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición judicial. Dada la extrema gravedad de los delitos de detención ilegal, robo con violencia, lesiones y usurpación de funciones públicas, el juez ha decretado el ingreso inmediato en prisión provisional para dos de los principales implicados. El resto de los acusados permanece en libertad con cargos, a la espera del avance de la instrucción.