Las Palmas de Gran Canaria celebra el Día de la Juventud con un amplio programa de ocio y concienciación ambiental

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado este miércoles el Día Internacional de la Juventud desplegando una programación especial. La jornada reúne actividades de ocio, deporte, naturaleza y creatividad en diferentes espacios de la ciudad. La alcaldesa, Carolina Darias, junto a la concejala de Juventud, Carla Campoamor, se ha sumado a los actos de este 12 de agosto, cuyo objetivo es poner en valor a las 80.000 personas jóvenes que viven en el municipio.

Compromiso ambiental con 'Huella Cero' La regidora capitalina ha participado activamente en ‘Huella Cero’, una iniciativa desarrollada en El Confital que combina el senderismo y la aventura con la concienciación medioambiental. Esta actividad busca acercar a la juventud a uno de los espacios naturales más singulares de la ciudad, al tiempo que sensibiliza sobre el grave impacto que los residuos y los microplásticos generan en los océanos.

Darias subrayó que el proyecto permite trabajar con los jóvenes "la importancia de conocer nuestro entorno natural, pero también la necesidad de dejar huella cero en aquellos espacios que habitamos y transitamos". Asimismo, la alcaldesa recordó que el Consistorio aprobó recientemente en Pleno una declaración institucional para reforzar el compromiso con el talento joven de la ciudad en todas sus facetas. "Lo hacemos desde la parte más lúdica y divertida, con actividades propias del verano, junto con una importante labor de concienciación", añadió.

Cultura urbana y ocio nocturno saludable

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La programación especial diseñada para esta semana se completa con múltiples alternativas. Por un lado, el Espacio Joven Creativo La Grada se convierte en la sede de la jornada final de la KPOP Campus Week. Por otro lado, el entorno de la playa de La Cícer acogerá durante la tarde una nueva actividad dirigida a este segmento poblacional. Además, en el marco del programa municipal de Ocio Nocturno Saludable, se llevará a cabo la propuesta denominada ‘Entrenando Cerebritos’.

Atención a la juventud durante todo el año

Desde el Ayuntamiento recuerdan que la labor de la Concejalía de Juventud no se limita a esta efeméride, sino que se extiende a lo largo de todo el año en centros educativos y otros recintos. Destacan programas como ‘Ponte a Cubierto’, centrado en impartir talleres sobre bienestar emocional, educación sexual, prevención y convivencia en los institutos; o ‘Estirando la cuerda’, un proyecto dirigido al acompañamiento de familias y profesionales durante la adolescencia.

A estas acciones y a otras alternativas de ocio como ‘Noctámbulos’, se suma la programación permanente del Espacio Joven Creativo La Grada. Este centro municipal ofrece un abanico de talleres, charlas, ensayos y actividades vinculadas al baile, el teatro, el canto y la escritura, configurándose como un punto de encuentro para responder a los diferentes intereses culturales y creativos de la juventud.