'Roma Eterna' ya tiene a sus cinco candidatos para dar imagen al próximo Carnaval chicharrero

Récord de participación para 'Roma Eterna'

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha desvelado este miércoles los nombres de los cinco creadores que han alcanzado la fase final para diseñar el cartel del Carnaval 2027. Esta próxima edición, que girará en torno a la evocadora temática "Roma Eterna: El imperio del Carnaval", ha despertado un notable interés en el sector. De hecho, el certamen continúa su curso tras haber registrado una altísima participación con un total de 41 candidaturas, consolidándose así como una de las cifras más altas de los últimos años. Tras la primera deliberación celebrada en la tarde de ayer por parte del jurado, las propuestas seleccionadas para seguir en la carrera son las de Lucía Casanova, Felipe Gómez, Nareme Melián, Eduardo Puyol y Juliana Serrano.

A partir de este momento, se abre un plazo de 30 días naturales para que estos cinco artistas desarrollen y perfilen la imagen gráfica completa de las fiestas, tomando como base la propuesta que presentaron inicialmente. Como reconocimiento a su llegada a esta recta final, cada uno de ellos recibe un premio inicial de 1.000 euros. Una vez que concluya esta fase de desarrollo creativo, la decisión final recaerá en la ciudadanía, ya que se habilitará una votación pública para elegir a la candidatura ganadora. El vencedor no solo verá su obra convertida en la imagen oficial del Carnaval 2027, sino que será galardonado con un premio de 12.000 euros.

Identidad visual y reconocimiento al talento local

Desde la corporación municipal, el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha enfatizado que el objetivo es que el cartel no sea solo una imagen representativa, sino que funcione como un punto de partida que marque la línea gráfica de toda la edición. Bermúdez apuesta por construir una "identidad visual reconocible y coherente en todos los soportes y espacios", subrayando que la imagen debe estar a la altura de una celebración que traspasa fronteras y que representa una de las grandes señas de identidad de Canarias y España. Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, puso el foco en el incentivo económico y el arraigo de la fiesta, destacando que el hecho de dotar el concurso con 12.000 euros de premio "es una cuestión de justicia y reconocimiento a nuestros artistas locales".

Un jurado multidisciplinar hacia la gala inaugural

La responsabilidad de esta primera criba ha recaído sobre un jurado compuesto por profesionales de reconocido prestigio en áreas como el arte, el diseño y la historia del Carnaval. El comité evaluador incluyó al periodista Humberto Gonar; el diseñador Santi Castro; el director artístico Enrique Camacho; el director de concursos Yeray Piñero; el muralista Erik Air; la historiadora Astrid González; el diseñador Adjomar González; y la docente Patricia Hodgson. La mesa estuvo presidida por Javier Caraballero, contando con María José Gómez Padilla en la secretaría, actuando ambos con voz pero sin voto. La presentación del diseño definitivo será el gran preámbulo de las carnestolendas, que arrancarán de forma oficial el 22 de enero con la celebración de la gala inaugural.