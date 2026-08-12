Sin neurólogos fijos, pero con más presupuesto para evaluar la Ley Trans en los institutos

En Canarias, la realidad de los hospitales parece estar siendo desatendida por las decisiones de los despachos. Mientras los pacientes aguardan meses para lograr una consulta, el Ejecutivo ha dejado claro dónde pone su esfuerzo presupuestario: más fondos para evaluar la ley trans en los institutos y cero soluciones para la falta de neurólogos fijos.

El paciente, en lista de espera

Detrás de las partidas presupuestarias hay personas. Un paciente canario con esclerosis o Parkinson no entiende de agendas políticas. Su urgencia es médica y su tiempo, vital. Sin embargo, el Servicio Canario de la Salud sigue sin estabilizar las plazas de los especialistas en neurología. La inestabilidad laboral empuja al talento fuera de las islas, dejando los departamentos bajo mínimos y las listas de espera desbordadas. No hay margen económico, desliza la administración cuando los profesionales exigen consolidar sus puestos.

El criterio cambia cuando el debate pisa el terreno educativo. El mismo Gobierno que frena el gasto para blindar la atención médica hospitalaria ha aprobado aumentar las partidas destinadas a monitorizar las políticas de identidad de género en las aulas. El dinero fluye para informes y evaluaciones, apuntalando un desembolso que no alivia la carga asistencial ni reduce las colas en los ambulatorios.

El coste de oportunidad

En términos de pura eficiencia presupuestaria, el Ejecutivo autonómico incurre en un evidente coste de oportunidad. Cuando los ingresos fiscales de los canarios alcanzan máximos históricos por el efecto de la inflación, la decisión de desviar recursos hacia la evaluación de normativas en lugar de retener capital humano sanitario revela una mala asignación estructural. El sector público no genera riqueza, la administra, y en este caso, el retorno de la inversión para el ciudadano es nulo. Pagar por informes burocráticos sobre la Ley Trans en las aulas no reduce el gasto futuro, pero perder especialistas médicos sí encarece el sistema a medio plazo, obligando a derivaciones externas y cronificando bajas laborales que impactan de lleno en el tejido productivo local.

A los trabajadores y empresas de las islas se les exige un enorme esfuerzo tributario bajo el pretexto de sostener el estado del bienestar. Sin embargo, la ejecución de las cuentas evidencia una expansión sistemática del gasto improductivo. Se infla la estructura administrativa con partidas que responden a agendas puramente políticas, mientras el núcleo esencial de los servicios se gestiona con lógicas de austeridad selectiva. Es el resultado de un modelo de intervención donde la maquinaria pública tiene facilidad para crear redes burocráticas, pero fracasa a la hora de proveer el servicio más demandado por anteponer el activismo a la gestión de recursos.

El esfuerzo del contribuyente isleño

Se trata de una simple cuestión de asignación de recursos. El contribuyente canario soporta el esfuerzo fiscal con la promesa de mantener los servicios esenciales. La sanidad representa el núcleo de ese pacto ciudadano, el centro del contrato social. La práctica, en cambio, dibuja un escenario muy distinto: el despliegue político y la ideología encuentran financiación inmediata; la estabilización de los médicos, no. La salud de los isleños espera su turno al final de la lista.