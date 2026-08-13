¿A dónde van tus impuestos? El agujero negro de los contratos opacos en las Islas

El esfuerzo de madrugar, levantar la persiana y pagar impuestos pierde todo su sentido cuando el dinero recaudado se gasta a espaldas del ciudadano. El Parlamento de Canarias ha tenido que dar un paso al frente para intentar acotar una práctica que parece haberse convertido en norma dentro de la administración paralela de las Islas. La Cámara autonómica ha instado formalmente al Ejecutivo a que obligue a sus sociedades mercantiles y entidades públicas empresariales a cumplir las recomendaciones de la Audiencia de Cuentas.

La trampa de la puerta cerrada

El motivo de este inusual toque de atención es claro. El informe de fiscalización pone la lupa directamente sobre la utilización del procedimiento negociado sin publicidad. Bajo este eufemismo burocrático se esconde una realidad que asfixia la prosperidad: el sector público canario adjudica contratos y compromete fondos millonarios sin convocar concursos abiertos.

Para el pequeño empresario o el autónomo isleño que intenta salir adelante, esto significa toparse con un mercado bloqueado. Las entidades gubernamentales deciden a quién otorgan los contratos sin dar la oportunidad a otros actores de ofrecer un servicio mejor, más innovador o más ajustado en precio. Se anula de raíz el mecanismo básico que garantiza la eficiencia económica.

La factura del monopolio institucional

Cuando se elimina la competencia, el resultado es matemático: el ciudadano acaba pagando más por menos. La falta de concurrencia en las adjudicaciones no solo engorda la opacidad institucional, sino que encarece la factura final de cualquier obra o servicio. Es el contribuyente canario quien asume de su bolsillo el sobrecoste de una gestión que prefiere la discrecionalidad frente a la exigencia del libre mercado.

La resolución aprobada por el Parlamento es un primer aviso. Queda por ver si el Gobierno autonómico asume la responsabilidad de auditar las cuentas de sus empresas satélite y abrir, de una vez por todas, las ventanas de unas instituciones que se sostienen exclusivamente con el trabajo y el ahorro de las familias canarias.