Cierre preventivo de Punta Brava por E. coli ante las discrepancias del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha procedido a decretar el cierre preventivo y temporal de la zona de baño de Punta Brava, situada en el popular entorno de Playa Jardín. Esta decisión se ha tomado en estricto cumplimiento de una petición comunicada oficialmente por la Dirección General de Salud Pública, tras detectarse en una analítica rutinaria un nivel de la bacteria Escherichia coli superior al límite legalmente permitido para garantizar la salubridad del agua.

A pesar de acatar la orden de forma inmediata para proteger a los bañistas, la corporación local ha expresado su perplejidad ante los datos aportados por la autoridad sanitaria autonómica. A través de un comunicado oficial, el consistorio tinerfeño ha señalado que se trata de un único resultado no favorable frente a un histórico de más de doscientas analíticas que han arrojado resultados plenamente satisfactorios en el conjunto de los controles efectuados recientemente.

Para respaldar su postura, el Gobierno municipal ha revelado que había encargado de manera específica y paralela hasta cinco muestras independientes en la misma zona afectada. Todas ellas, analizadas en el mismo periodo que la muestra de Salud Pública, registraron resultados óptimos que certificaban la excelente calidad del agua. Ante esta evidente contradicción, la administración local ha instado a la autoridad sanitaria a que proceda a realizar un contraste de las analíticas con la máxima celeridad posible.

Desde el municipio insisten en que esta diferencia de valores respecto al dato comunicado por el organismo autonómico hace imprescindible estudiar y aclarar técnicamente la discrepancia antes de adoptar cualquier nueva decisión que pueda afectar de manera prolongada al uso de este enclave turístico. El objetivo primordial de las autoridades locales es que, una vez implementado este protocolo de seguridad, el espacio costero pueda reabrirse al público con total normalidad a la mayor brevedad.

El alcalde de Puerto de la Cruz, Leopoldo Afonso, ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad, reiterando que la máxima prioridad de su equipo de gobierno es velar por el bienestar de los vecinos y visitantes. "Aunque las cinco muestras encargadas por el Ayuntamiento ofrecen resultados óptimos para el baño, debemos atender la petición de Salud Pública y aplicar temporalmente esta medida preventiva", ha afirmado el regidor, dejando claro que actuarán siempre con absoluta responsabilidad frente a cualquier indicio de riesgo sanitario, por mínimo o dudoso que este pueda parecer a la luz de sus propios estudios técnicos.