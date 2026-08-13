El IPC en Canarias se mantiene en el 3,4% en julio por la fuerte subida del transporte

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Canarias ha registrado un incremento del 3,4% en julio en su tasa interanual. Este dato, que se mantiene en línea con el registrado el mes anterior, está motivado principalmente por el continuo encarecimiento del transporte, que experimenta una preocupante subida del 6,7%, según los datos definitivos que ha hecho públicos este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con los números de este mes de julio, el coste de la vida encadena ya cinco meses consecutivos de subidas en el archipiélago canario, castigando la capacidad adquisitiva de las familias y la competitividad de las empresas locales. Si bien en términos puramente mensuales la inflación se mantuvo estancada en un 0%, en lo que llevamos de año el acumulado de la subida alcanza el 2,1%, un porcentaje que refleja la persistencia de las tensiones inflacionistas en la economía insular.

Analizando las distintas partidas, donde más se han disparado los precios respecto al mismo mes del pasado ejercicio ha sido en el mencionado sector del transporte. A este incremento le siguen de cerca los restaurantes y los servicios de alojamiento, áreas clave para el turismo regional, que sufren un alza del 5%. También experimentan subidas significativas las bebidas alcohólicas y el tabaco, con un repunte del 3,5%, así como el segmento de la información y las comunicaciones, que crece un 2,9% en su tasa interanual.

En el lado opuesto de la balanza, las subidas fueron ligeramente más moderadas, aunque no por ello dejan de encarecer la cesta de la compra. Así, los alimentos y las bebidas no alcohólicas registraron un alza del 1,4%. Por su parte, sectores como la enseñanza o el mobiliario y los artículos para el mantenimiento corriente del hogar apuntaron un incremento del 1,5%, mientras que los servicios vinculados a la sanidad repuntaron un 2,5%.

La situación en las islas no es ajena al difícil panorama que atraviesa el conjunto de España. A nivel nacional, el IPC general aumentó un 0,3% en julio en relación con el mes anterior, lo que provocó que su tasa interanual se elevara cuatro décimas, situándose en un 3,6%. Esta aceleración de los precios en pleno periodo estival pone en evidencia el encarecimiento generalizado, mostrando que el problema inflacionista está lejos de resolverse para los contribuyentes.

Al finalizar el séptimo mes del año, el golpe de la inflación ha sido desigual a lo largo del territorio nacional. Las tasas más elevadas del IPC se presentaron en Cantabria, con un notable 4,3%; Galicia, con un 4,1%; y Baleares, con un 3,9%. En el extremo opuesto, aunque todavía soportando los rigores del aumento generalizado de precios, se situaron Extremadura (3%), Asturias (3,1%) y La Rioja (3,2%).

Cabe destacar que los precios han experimentado aumentos en todas las Comunidades Autónomas en su tasa interanual respecto al balance del pasado mes. Los lugares donde esta escalada ha tomado mayor fuerza han sido la Ciudad Autónoma de Melilla (+1%), Cantabria (+0,8%) y Galicia (+0,8%). Por el contrario, la contención relativa fue algo más evidente en la Comunidad de Madrid (+0,1%), La Rioja (+0,2%) y la Comunidad Valenciana (+0,3%). La tendencia general confirma que la economía española, y por ende la canaria, sigue atrapada en una pérdida de poder adquisitivo sistemática para los ciudadanos.