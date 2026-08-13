El PP exige a Carolina Darias medios ante la plaga de ratas y cucarachas en Las Palmas

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado-Taramona, ha denunciado la preocupante falta de recursos humanos destinados a atajar la alarmante proliferación de roedores e insectos en la capital grancanaria. Según los últimos datos oficiales facilitados por el propio Consistorio, el Grupo de Control de Plagas apenas dispone de un operario y ocho oficiales para atender las necesidades de una urbe que ronda los 380.000 habitantes.

"Es imposible pretender realizar un trabajo efectivo de prevención con estos medios", ha advertido la dirigente municipal, quien acusa directamente a los sucesivos gobiernos socialistas de haber debilitado sistemáticamente los recursos destinados a estas labores fundamentales de salubridad. Las consecuencias de esta nefasta gestión, asegura la oposición, son cada vez más evidentes en las calles y espacios públicos del municipio.

El problema se agrava al analizar la gestión de las adjudicaciones. Desde la formación conservadora recuerdan que el Ayuntamiento formalizó un nuevo contrato de control de plagas hace apenas un año, una medida que llegó tarde tras permanecer el anterior documento vencido durante más de veinticuatro meses. Sin embargo, tener este acuerdo en vigor no ha sido suficiente debido a la falta de planificación adecuada y a la drástica reducción de los medios propios municipales.

Esta situación no es un hecho aislado, sino que está estrechamente ligada al profundo deterioro de la limpieza urbana. De hecho, la ciudad continúa bajo una situación de emergencia sanitaria decretada por el propio gobierno local. En este contexto, la Administración pública está inyectando alrededor de tres millones de euros mensuales en un contrato de contingencia que, a la vista de los resultados diarios, resulta del todo ineficaz.

"Estamos gastando millones de euros mientras seguimos encontrando contenedores desbordados y residuos acumulados", ha lamentado Delgado-Taramona. Este caldo de cultivo supone el escenario perfecto para que los animales indeseados campen a sus anchas, especialmente al subir las temperaturas. En las últimas semanas se han hecho virales imágenes de la presencia de ratas en enclaves tan emblemáticos como la playa de Las Canteras o la céntrica plaza de la Feria.

Ante la pasividad institucional y la pésima imagen exterior proyectada, el PP considera que la coyuntura actual trasciende la mera estética para convertirse en un grave problema de salud pública. Por ello, instan a la alcaldesa, Carolina Darias, a que abandone la inacción y adopte medidas de choque de forma inmediata.

Entre las exigencias presentadas destaca la necesidad urgente de reforzar con personal y material a la Sección de Salud Pública. Asimismo, los populares reclaman que se adjudiquen de una vez por todas los grandes contratos de limpieza que continúan en el limbo burocrático, siendo esta la única vía posible para normalizar un servicio esencial y devolver a los ciudadanos unas calles verdaderamente dignas y seguras.