El turismo inyecta casi 5.000 millones en Canarias en apenas tres meses

La economía canaria respira gracias a su principal motor. Los datos del segundo trimestre de 2026 confirman que el turismo no solo mantiene el pulso, sino que acelera su capacidad para generar riqueza. Los visitantes dejaron 4.851 millones de euros en las Islas, un 10,2% más que en el mismo periodo del año pasado. Se trata de una inyección de capital directo en hoteles, restaurantes y pequeños comercios que sostiene el tejido productivo de todo el Archipiélago.

Rentabilidad frente a cantidad

Lejos del eterno debate sobre el volumen de visitantes, la rentabilidad real sube. Cada turista gasta ahora 181 euros diarios, frente a los 157,9 euros de 2025. Un salto que se traduce directamente en mayor facturación para las empresas locales y más dinamismo económico en las calles de nuestras zonas costeras y capitales.

El belga, el visitante más cotizado

El origen de este capital es claro. Británicos, alemanes y españoles sostienen la estructura financiera del sector, aportando el grueso de los ingresos totales. Sin embargo, al mirar la cartera individual, el perfil del visitante varía sustancialmente. El turista belga lidera la tabla de rentabilidad con un desembolso de 201 euros al día, convirtiéndose en el más atractivo para los negocios locales. En el otro extremo, los italianos ajustan más su presupuesto, con unos 134,5 euros por jornada.

Tracción en Tenerife y Gran Canaria

Por territorios, el flujo de dinero tiende a concentrarse. Seis de cada diez euros acaban en Tenerife y Gran Canaria. Ambas islas lideran la tracción económica, absorbiendo un 38,4% y un 24,4% del gasto total, respectivamente, consolidándose como las grandes locomotoras de la industria y la principal fuente de ingresos tributarios y privados en Canarias.

Estas cifras certifican la solidez de un modelo que, lejos de agotarse, evoluciona de forma natural hacia una mayor rentabilidad por visitante. Superar la barrera de los 180 euros de gasto diario demuestra que el sector privado canario ha sabido sofisticar su oferta para captar un capital más cualificado. No se trata ya de batir récords de llegadas, sino de maximizar el valor que cada turista deja en el tejido productivo. Esta inyección trimestral de casi 5.000 millones es el verdadero escudo social de las Islas, un colchón de bienestar generado íntegramente por la iniciativa empresarial, que sostiene el empleo y el consumo interno al margen de la intervención administrativa.

El reto que plantea esta radiografía económica es claro: no penalizar a quien genera la riqueza. La tracción indiscutible de Tenerife y Gran Canaria evidencia que el libre mercado funciona y ejerce de motor tractor para toda la región cuando hay demanda consolidada. En un momento donde parte del debate público coquetea con la idea de frenar la actividad, los números exigen justo lo contrario. Cuando el capital extranjero está dispuesto a regar la economía local con semejante contundencia, la política económica más sensata es evitar nuevas trabas tributarias y, simplemente, dejar que las empresas canarias hagan su trabajo.