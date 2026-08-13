La Guardia Civil localiza el cuerpo de un joven desaparecido en Buenavista del Norte

La Guardia Civil ha confirmado este martes el triste desenlace en torno a la desaparición de un varón de 27 años en la isla de Tenerife. Los agentes han localizado su cadáver en las inmediaciones de la carretera que da acceso a Punta de Teno, dentro del término municipal de Buenavista del Norte, una zona conocida por su escarpada orografía y sus imponentes acantilados.

El fallecido llevaba varias horas en paradero desconocido, lo que había motivado la alerta inmediata de sus allegados y el consiguiente despliegue de un dispositivo de búsqueda. Las tareas de rastreo en esta área específica del archipiélago canario suelen ser de una notable complejidad debido a las características orográficas del terreno, que exige en multitud de ocasiones la intervención de unidades especializadas para poder acceder de forma segura a los lugares más recónditos de la costa.

En este contexto, fuentes de la Benemérita han detallado a la agencia Europa Press que todos los indicios recabados hasta el momento por los investigadores encargados del caso apuntan a que se trataría de una precipitación voluntaria. De confirmarse plenamente esta principal hipótesis de trabajo, el trágico suceso descartaría de manera definitiva la posibilidad de que existiera algún tipo de implicación criminal o participación de terceras personas en el fatal desenlace.

El paraje natural donde ha sido hallado el cuerpo, Punta de Teno, constituye el extremo más occidental de la geografía tinerfeña. Se trata de un espacio natural protegido de indudable valor paisajístico, pero que al mismo tiempo entraña severos riesgos operativos por la verticalidad de sus barrancos y su proximidad directa al océano Atlántico. Estas severas condiciones obligaron a los distintos servicios de emergencias a extremar todas las precauciones durante las complicadas labores de extracción y recuperación del cadáver.

Una vez confirmada visualmente la localización del joven desaparecido, se procedió a activar de forma inmediata el correspondiente protocolo judicial previsto para estas situaciones. Las autoridades competentes, incluyendo al juez de guardia y al médico forense, se personaron en la zona de los hechos para certificar legalmente el fallecimiento y autorizar el preceptivo levantamiento del cuerpo.

Posteriormente, los restos mortales han sido trasladados en un vehículo fúnebre a las dependencias del Instituto de Medicina Legal de la capital tinerfeña, donde en las próximas horas se le practicará la autopsia de rigor. Este examen técnico forense será un trámite determinante y necesario para corroborar científicamente las causas y circunstancias exactas de la muerte.

Finalmente, la labor complementaria de la Policía Judicial resulta de gran importancia en este tipo de escenarios tan delicados. Sus agentes son los encargados de inspeccionar minuciosamente el área circundante al lugar de la caída en busca de cualquier elemento u objeto personal que ayude a reconstruir con fidelidad los últimos movimientos de la víctima antes de perder la vida.