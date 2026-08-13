Moverse por Canarias es ya un lujo, el transporte se dispara casi un 7%

Hacer las cuentas a final de mes es un ejercicio de supervivencia para miles de familias en el Archipiélago. El Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró julio con un avance del 3,4% interanual. Con este dato, Canarias encadena cinco meses consecutivos de subidas que operan como un impuesto silencioso y regresivo, devorando la capacidad de ahorro y empobreciendo de forma sistemática a los ciudadanos.

El indicador mensual arrojó una variación del 0%. Este estancamiento puntual suele ser utilizado por la clase política para vender una supuesta moderación, pero la realidad en la calle es otra. En lo que va de año, la vida es un 2,1% más cara. Los precios no bajan, simplemente han dejado de subir al ritmo asfixiante de meses anteriores. El daño al poder adquisitivo ya está hecho y se ha vuelto crónico.

La losa del transporte y el castigo a la insularidad

El principal responsable de este golpe a las rentas es el transporte, que se dispara un 6,7% respecto a julio del año pasado. En un territorio fragmentado, este dato trasciende el mero coste de un billete de avión o de barco para las vacaciones.

Hablamos del encarecimiento directo de la logística, de la distribución de mercancías y de los desplazamientos diarios para acudir al puesto de trabajo. Cuando mover personas y bienes cuesta casi un 7% más, el cálculo económico de empresas y autónomos salta por los aires. Los negocios locales se ven obligados a estrechar sus márgenes para no perder clientes, o a trasladar ese sobrecoste al precio final, lastrando la competitividad de toda la economía productiva de las Islas.

Ocio y alimentación, el lujo cotidiano

El esfuerzo económico se extiende a sectores clave para el modelo canario. Los servicios de restauración y alojamiento elevaron sus tarifas un 5%. Salir a comer o disfrutar del ocio local exige hoy un desembolso que muchas rentas medias ya no pueden asumir, contrayendo el consumo interno.

Por su parte, la cesta de la compra refleja una subida del 1,4% en alimentos y bebidas no alcohólicas. El porcentaje parece menor, pero llueve sobre mojado. Se suma a los incrementos históricos de los últimos tres años. Llenar la nevera requiere destinar una porción cada vez mayor del salario, dejando sin margen a las economías domésticas para imprevistos. Otros gastos ineludibles, como el mantenimiento del hogar o la sanidad, también repuntan un 1,5% y un 2,5%.

El triunfo de la recaudación

Mientras el tejido productivo y las familias hacen encajes de bolillos para cuadrar sus presupuestos frente a este 3,4% de inflación, hay un actor que siempre sale ganando: la Administración Pública.

El alza sostenida de los precios se traduce automáticamente en una mayor recaudación de impuestos indirectos como el IGIC, sin necesidad de legislar ninguna subida fiscal. El ciudadano paga más por los mismos bienes y el Sector Público engorda sus arcas. Una transferencia neta de riqueza desde el bolsillo del contribuyente canario hacia las Administraciones que consolida un modelo donde la asfixia financiera se socializa en cada ticket de compra.