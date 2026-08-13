Podemos se ridiculiza en X culpando al turismo de ser cada vez más productivo

La demagogia económica suele estrellarse cuando se topa con la lógica del mercado. En su última campaña en redes sociales, Podemos Canarias exhibe como un escandalo un dato que, en cualquier economía sana, sería motivo de celebración: Gran Canaria ha ingresado 1.185 millones de euros en el segundo trimestre recibiendo un 2,8% menos de turistas.

Para la formación morada, este indicador es la prueba de una supuesta explotación. Para cualquier analista riguroso, es la definición exacta de eficiencia y productividad. El sector turístico canario está logrando lo que la política lleva décadas prometiendo sin éxito: generar más valor añadido con menor impacto sobre el territorio. Que un visitante gaste más en la economía local sin saturar las infraestructuras no es un fallo del sistema, es el éxito de una oferta que se cualifica. Sin embargo, el populismo prefiere convertir la rentabilidad en un delito.

"¿Quién se queda la riqueza?": la mentira del saco cerrado

La pregunta fetiche de la campaña, «¿quién se queda con esa riqueza?», parte de una premisa falsa. Podemos insinúa que los ingresos de la facturación van a parar íntegramente a un saco privado que huye de las Islas. La realidad es mucho más incómoda para su relato.

De esos 1.185 millones de euros no sale únicamente el beneficio del empresario que arriesga su capital. De ahí se pagan los salarios de miles de trabajadores, las facturas de la red de proveedores locales, desde la agricultura hasta el transporte, el mantenimiento de las instalaciones y el coste de la energía. Pero, sobre todo, una parte sustancial de esa riqueza va a parar directamente a las arcas públicas a través del IGIC, el impuesto de sociedades y las cotizaciones. El principal recaudador de la actividad turística es la propia administración. Si los servicios públicos no mejoran, la responsabilidad no es de la empresa que factura, sino del político que gestiona e ineficientemente ese caudal impositivo.

La vivienda: buscar chivos expiatorios para tapar el fracaso propio

El cartel de Podemos intenta vincular de forma directa el récord de facturación con la subida de los alquileres y el coste de vida. Es el enésimo intento de buscar un culpable externo para evitar asumir las consecuencias de sus propias recetas políticas.

El problema de la vivienda en Canarias no lo han creado los turistas. La escasez de oferta y el encarecimiento de los precios son el resultado directo de la inseguridad jurídica, el bloqueo de licencias por la maraña burocrática autonómica y las leyes de vivienda que castigan al propietario. Al perseguir al arrendador y proteger la okupación, la izquierda ha retirado miles de inmuebles del mercado residencial. Pretender que el turismo pague la factura de una parálisis legislativa provocada por el propio intervencionismo estatal es un trampa conceptual.

La receta del empobrecimiento

El planteamiento de limitar el crecimiento e intervenir los márgenes empresariales no genera más bienestar; destruye la base imponible que sostiene el Archipiélago. Sin un sector privado fuerte que genere excedentes, no hay salarios que pagar ni impuestos que recaudar.

Repartir la riqueza exige, como paso previo e ineludible, dejar que el mercado la cree. Atacar la facturación de la principal industria de las Islas bajo el lema del "decrecimiento" solo conduce a un escenario: menos empleo, menor recaudación y mayor dependencia del subsidio. El debate no es cuánto factura el turismo, sino cuánta burocracia e intervención puede soportar la economía canaria antes de asfixiarse.