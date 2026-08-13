Un joven en estado crítico tras ser apuñalado en la isla de Fuerteventura

Un hombre de 23 años de edad ha resultado herido de carácter muy grave tras ser víctima de una violenta agresión con arma blanca en el municipio de Tuineje, situado en la isla de Fuerteventura. Según la información oficial proporcionada por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, el suceso ha generado un inmediato despliegue de los servicios médicos y de las fuerzas del orden público en la zona para atender a la víctima y asegurar el perímetro del lugar de los hechos.

El violento episodio se desencadenó en torno a las 20:41 horas, momento exacto en el que la sala operativa del servicio de emergencias regional recibió una alerta telefónica. En dicho aviso, los testigos comunicaban la presencia de un varón que presentaba una profunda herida sangrante mientras se encontraba tendido en la calle Matías López de la citada localidad majorera. Ante la extrema gravedad de la situación descrita por los alertantes, se activaron sin demora los recursos sanitarios necesarios para hacer frente a este tipo de escenarios de alta complejidad médica.

Hasta la ubicación del incidente se desplazó de manera urgente el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) a bordo de una ambulancia medicalizada. Este operativo contó además con el refuerzo fundamental de un médico y un enfermero procedentes del centro de salud correspondiente a esa misma demarcación territorial. Una vez en el punto exacto de la agresión, los profesionales sanitarios evaluaron a la víctima y comprobaron que el joven había entrado en parada cardiorrespiratoria como consecuencia directa de la severidad de las lesiones ocasionadas por el agresor.

Ante esta situación de vida o muerte, el equipo médico procedió de inmediato a realizar las correspondientes maniobras de reanimación cardiopulmonar, aplicando protocolos médicos tanto de soporte vital básico como avanzado. Tras varios minutos de incesante labor sobre el terreno, los facultativos lograron finalmente revertir la parada cardíaca, consiguiendo que la víctima recuperase el pulso. Una vez que el paciente fue estabilizado hemodinámicamente, se organizó su evacuación con la máxima celeridad posible.

El joven ingresó poco después en estado crítico en el Hospital General de Fuerteventura, centro hospitalario de referencia en la isla, donde permanece recibiendo atención quirúrgica e intensiva. De forma simultánea a la intervención sanitaria, en el escenario del crimen se personaron varias patrullas de la Policía Local y efectivos de la Guardia Civil. Los miembros de la institución armada han asumido el control de la investigación y han iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer por completo las circunstancias en las que se ha producido el ataque, identificar al presunto responsable del apuñalamiento y proceder a su captura inmediata.