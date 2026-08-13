Una cueva en Tenerife revela la pervivencia del modo de vida guanche tras la conquista

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, en colaboración con el Ayuntamiento de Buenavista del Norte, promueve una excavación arqueológica en una cueva del Barranco de El Palmar. El objetivo principal de esta iniciativa es profundizar en la pervivencia del modo de vida de los aborígenes y analizar el proceso de aculturación que tuvo lugar tras la incorporación de la isla a la Corona de Castilla.

El yacimiento consiste en una cavidad de grandes dimensiones que cuenta con dataciones del siglo XVI. Estos datos constatan que la población indígena mantuvo sus actividades cotidianas, tanto ganaderas como agrícolas, e incluso las prácticas funerarias en esta zona septentrional. Este hecho demuestra una adaptación y un mantenimiento de sus costumbres originarias frente al nuevo orden establecido por los europeos.

La investigación se centra en estudiar el uso continuado de las zonas de medianías por parte de la sociedad local, concretamente en el entorno del Valle. En esta área se han identificado casi cuarenta cuevas con funcionalidad habitacional y funeraria. Hasta la fecha, los expertos solo disponían de dataciones absolutas para la franja costera del municipio, por lo que esta nueva intervención resulta fundamental para trazar un mapa cronológico mucho más preciso de la ocupación en el archipiélago.

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Miguel Ángel Clavijo, y la alcaldesa del municipio tinerfeño, Eva García, han visitado la cavidad junto al equipo de especialistas de la empresa Prored, codirigido por Efraín Marrero e Ithaisa Abreu. Clavijo ha señalado que el pueblo aborigen pervivió después del proceso de conquista y que, si bien las crónicas históricas ya lo certificaban, "ahora la ciencia arqueológica lo corrobora".

Según detallan los investigadores, la comarca de Daute fue la última en sucumbir al avance de las tropas en el siglo XV. Por ello, este tipo de yacimientos permite observar la huella directa del mundo indígena y su posterior convivencia con los nuevos colonos. Queda reflejado así que hubo un sector de la población que se resistió a abandonar su forma de subsistencia tradicional.

Entre los descubrimientos más relevantes de la campaña destaca una estructura de combustión de grandes dimensiones. En esta gran hoguera se realizaban las actividades diarias de cocinado, lo que permitirá a los edafólogos indagar en la formación de los suelos y comprobar la antigüedad real del espacio. El análisis sedimentario de las cenizas determinará si existen restos de semillas carbonizadas de cereal, confirmando si el cultivo de cebada sobrevivió a la conquista.

Además, se han recuperado diversos materiales arqueológicos, como una cuenta de arcilla, restos óseos de cerdos y cabras, fragmentos cerámicos de gran capacidad para contener alimentos y herramientas líticas elaboradas en obsidiana y basalto. El estudio pormenorizado de estos elementos constata la pervivencia de un reducto poblacional localizado en el Valle que logró mantenerse durante un tiempo antes de su asimilación etnocultural definitiva.