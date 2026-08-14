Azotes, vergüenza pública y destierro: así castigaba la Inquisición a las mujeres en Canarias

Ser mujer, pobre y estar sola podía convertirlas en el objetivo perfecto de la Inquisición. En Canarias, muchas mujeres acusadas de brujería, hechicería o prácticas supersticiosas acabaron sometidas a castigos que iban desde la obligación de arrepentirse y rezar hasta los azotes, la exposición pública y el destierro a otra isla.

Así lo revela la investigación de María Teresa Manescau, profesora contratada doctora de Historia del Derecho de la Universidad de La Laguna, que estudia la persecución de las mujeres por el Tribunal de la Inquisición de Canarias, especialmente durante el siglo XVIII.

Su trabajo forma parte del proyecto nacional Una historia de intolerancia: mujer e Inquisición, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y cuya investigación está prevista hasta abril de 2027.

Los documentos conservados en Canarias permiten reconstruir cómo actuaba el Santo Oficio contra estas mujeres. Una parte importante del archivo inquisitorial se conserva en el Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria, donde Manescau ha analizado procesos relacionados con la brujería, la hechicería y el curanderismo supersticioso.

Mujeres pobres que recurrían a la hechicería para sobrevivir

Las mujeres perseguidas por la Inquisición en Canarias procedían, en su mayoría, de entornos muy humildes. Muchas eran prácticamente analfabetas y se encontraban solas después de que sus maridos hubieran fallecido, las hubieran abandonado o hubieran emigrado.

En muchos casos recurrían a la hechicería o al curanderismo como una forma de ganarse la vida. Y ahí aparecía una de las grandes paradojas de estos procesos: los mismos vecinos que acudían a ellas buscando ayuda podían terminar denunciándolas cuando el resultado no era el esperado.

La Inquisición investigaba las acusaciones y trataba de evitar que una denuncia respondiera únicamente a una enemistad o a un deseo de venganza. Los procedimientos eran secretos y la persona detenida ni siquiera conocía inicialmente de qué se la acusaba.

El sistema obligaba a los procesados a comparecer ante el tribunal y responder sobre su vida, su familia y sus creencias religiosas. Una forma de proceder que, vista desde la actualidad, muestra la enorme indefensión a la que podían quedar expuestas estas personas.

En Canarias, además, la persecución de la brujería tuvo unas características particulares. La influencia portuguesa y morisca hizo que predominara la hechicería, vinculada a embrujos y maleficios, frente a los aquelarres y la entrega al demonio asociados tradicionalmente a la brujería en otras zonas.

Del arrepentimiento a los azotes y el destierro

Con el paso del tiempo, las penas impuestas a las mujeres fueron generalmente menos extremas. En muchos casos se limitaban a la abjuración, el arrepentimiento ante el tribunal, rezar el rosario o acudir a misa.

Pero las reincidentes podían enfrentarse a castigos mucho más duros.

Una de las penas era la llamada pena de la vergüenza: la mujer debía recorrer las calles sobre un asno, con el torso desnudo, mientras un pregonero anunciaba públicamente sus delitos. Durante el recorrido podía recibir entre 100 y 200 azotes.

El castigo no terminaba necesariamente ahí. También podía imponerse el destierro durante un periodo determinado o incluso de forma perpetua. En algunos casos, las condenadas eran enviadas a otra isla, como Fuerteventura, durante varios años.

Para una mujer sin recursos, alejarla de su entorno suponía un golpe especialmente duro. Sin familia ni medios para mantenerse, muchas quedaban prácticamente abandonadas a su suerte y terminaban recurriendo de nuevo a la hechicería o al curanderismo para poder sobrevivir.

La investigación de Manescau pone así el foco en una parte menos conocida de la historia de Canarias y en unas mujeres que, siglos después, permiten conocer cómo la pobreza, la soledad y la condición femenina podían convertir una acusación en una condena de enormes consecuencias.

En las islas solo se tiene constancia de doce autos públicos de fe durante el siglo XVI y comienzos del XVII en Las Palmas de Gran Canaria, en los que fueron ajusticiadas personas acusadas de judaísmo, mahometismo y protestantismo. La práctica no se extendió más debido, entre otras razones, al elevado coste de estas ceremonias y a la precariedad económica del propio Tribunal de Canarias.