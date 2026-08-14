Cae una banda por secuestrar a un varón en Gran Canaria tras espiarle con un dispositivo

Agentes de la Policía Nacional han logrado desarticular un grupo criminal al detener a cinco personas acusadas de cometer un delito de detención ilegal. Los hechos tuvieron lugar el pasado 19 de marzo, cuando los asaltantes privaron de libertad a un ciudadano en una concurrida zona de Las Palmas de Gran Canaria. El modus operandi de la banda destacaba por su minuciosa planificación, ya que previamente habían colocado un dispositivo de seguimiento en el automóvil de la víctima para conocer sus rutinas y movimientos con exactitud.

Las pesquisas policiales, que han culminado con éxito tras estos cinco arrestos, se enmarcan dentro de la denominada Operación Brida. Esta investigación ha sido llevada a cabo por los agentes adscritos a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), dependiente de la Jefatura Superior de Policía de Canarias. Todo comenzó tras el suceso acontecido en el popular barrio de Siete Palmas, donde tres varones interceptaron al afectado en plena vía pública para abordarlo por sorpresa.

Según han detallado las fuerzas de seguridad, los agresores actuaron con notable contundencia e intimidación. Vestidos íntegramente de negro y con los rostros parcialmente tapados para evitar ser reconocidos, golpearon a su objetivo y lo obligaron a introducirse a la fuerza en una furgoneta. Una vez en el interior del vehículo, los secuestradores maniataron al varón, le amordazaron utilizando cinta americana y le amenazaron directamente con un arma de fuego tipo revólver. Bajo esta coacción armada, lo trasladaron contra su voluntad a otro punto de la isla, donde permaneció retenido.

Durante el tiempo que duró el cautiverio, los delincuentes cambiaron a la víctima de vehículo en pleno trayecto, en un intento de dificultar cualquier rastreo o la intervención de posibles testigos. Finalmente, decidieron dejarlo en libertad en el término municipal de Telde. Antes de abandonarlo, los asaltantes consumaron el robo al sustraerle su teléfono móvil personal y las llaves de un coche de alta gama.

A lo largo del desarrollo de las diligencias, los investigadores lograron dar con el paradero de la primera furgoneta empleada para perpetrar el rapto, que se encontraba estacionada en una calle de la capital grancanaria. En la inspección ocular del habitáculo, los agentes hallaron diverso material incriminatorio. Además, constataron que los malhechores habían instalado placas de matrícula falsas, correspondientes a un automóvil de idénticas características, para burlar así los controles policiales y de tráfico.

El hallazgo definitivo que demostró el nivel de premeditación de los sospechosos fue la localización del rastreador satelital oculto en los bajos del coche de la víctima, un elemento clave para la identificación de los presuntos autores. Tras una serie de complejas gestiones, el operativo se saldó con la detención de los cinco individuos involucrados en los hechos. Todos ellos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado el ingreso en prisión provisional para uno de los implicados.