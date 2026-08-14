Canarias planta al Estado y rechaza participar en el triaje de menores migrantes

Canarias se niega a asumir funciones que considera competencia del Estado en el procedimiento de triaje de los menores extranjeros no acompañados que llegan al Archipiélago.

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reiterado este jueves que el Ejecutivo autonómico no participará directamente en los procedimientos de identificación y determinación de edad que se realizan en los CATE, al entender que estas actuaciones están vinculadas al control fronterizo y, por tanto, corresponden a la Administración estatal.

La posición del Gobierno canario llega después de que la Delegación del Gobierno en Canarias solicitara a la comunidad autónoma que designase representantes para intervenir en estos procedimientos. El delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, había defendido que la normativa europea exige que durante el triaje esté presente una persona que vele por el interés superior del menor y que, al tratarse de una competencia autonómica, debería ser designada por Canarias.

Canarias apela al Pacto Europeo de Migración y Asilo

Delgado sostiene que el propio Pacto Europeo de Migración y Asilo establece que el responsable del triaje debe ser quien tenga las competencias sobre la entrada de personas en el país.

"La entrada al país, la frontera, es competencia del Estado", ha defendido la consejera, que considera que Canarias no puede asumir de facto una función estatal sin que exista previamente un marco jurídico que determine las obligaciones de cada administración.

El Ejecutivo autonómico sí asegura que velará posteriormente por los derechos de los menores y por su protección una vez finalizado el procedimiento correspondiente, pero rechaza participar directamente en el proceso de identificación en frontera.

La controversia pone de manifiesto además la falta de un protocolo estatal que concrete cómo debe aplicarse en España el nuevo marco europeo y qué administración debe asumir cada función.

Tres cartas al Estado para reclamar un protocolo

El Gobierno de Canarias asegura haber remitido ya tres cartas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para reclamar información sobre las reformas legislativas necesarias para aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde el pasado 12 de junio.

Según Delgado, España todavía no ha adaptado su normativa interna para desarrollar el marco comunitario y concretar el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

La consejera ha dejado claro que Canarias estaría dispuesta a asumir determinadas funciones si se establece formalmente que le corresponden, pero reclama que cualquier transferencia o delegación se haga mediante el correspondiente instrumento jurídico y con financiación.

"Las competencias se asumen o se delegan con un documento normativo y con una ficha financiera", ha señalado.

Canarias exige que todos los menores pasen por el triaje

Pese a su negativa a participar directamente en el procedimiento, el Gobierno autonómico reclama que todos los menores que llegan a las islas sean sometidos previamente a un triaje.

Canarias exige que, cuando un menor llegue al Archipiélago sin haber pasado por este procedimiento, se realice antes de activar las actuaciones posteriores de protección. La Dirección General de Infancia ya ha mantenido reuniones con la Delegación del Gobierno y con las brigadas policiales de Extranjería para abordar esta cuestión.

El conflicto se produce en un momento de especial tensión entre las administraciones por la gestión de la inmigración irregular y la atención a los menores extranjeros no acompañados.

Reunión bilateral el 26 de agosto

La consejera de Bienestar Social tiene previsto reunirse el próximo 26 de agosto con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para analizar la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Delgado ha solicitado además que participe el Ministerio de Juventud e Infancia para aclarar una de las cuestiones centrales del conflicto: quién debe asumir la representación legal de los menores durante el procedimiento de triaje.

La reunión deberá servir para intentar aclarar un reparto de competencias que Canarias considera todavía insuficientemente definido y que ha provocado el choque entre el Ejecutivo autonómico y la Delegación del Gobierno.