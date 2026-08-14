CEOE Tenerife advierte de la agenda europea y la crisis cárnica asfixiarán a la hostelería

La economía canaria se asoma a un otoño de máxima tensión. Aunque la CEOE Tenerife valora la aparente tranquilidad estival en la provincia, el horizonte más próximo destapa una amenaza inminente sobre el bolsillo de los ciudadanos. La factura final llegará empujada por la suma de intervencionismo y barreras comerciales.

Las recientes restricciones sanitarias a la carne procedente de Brasil amenazan con barrer de un plumazo el 50% del abastecimiento de pollo y vacuno en las islas durante las próximas semanas. La lógica del mercado es implacable: la escasez de oferta se traducirá en precios más altos. Tanto la cesta de la compra de las familias como la hostelería encaran un periodo crítico.

A este bloqueo a la importación se suma el peaje de la burocracia. La nueva normativa de la Unión Europea sobre envases exige inversiones millonarias al tejido productivo canario. Un coste regulatorio que, irremediablemente, pagará el consumidor final. Las empresas no pueden absorber de su cuenta de resultados las costosas exigencias impuestas desde los despachos de Bruselas.

El tercer golpe al poder adquisitivo llegará con el fin de las medidas paliativas. La retirada progresiva de las ayudas públicas añadirá 0,85 puntos porcentuales a la inflación en los próximos meses. Canarias pierde competitividad y los ciudadanos, capacidad de ahorro. Desde la patronal exigen a las Administraciones que aparten la mirada de la sobrerregulación y ofrezcan flexibilidad para amortiguar este golpe, en un entorno de máxima incertidumbre global.

La inflación, un impuesto silencioso

El dato del IPC de julio dibuja una realidad tozuda. Los precios han subido un 3,4% en Canarias, una cifra incompatible con cualquier aspiración de estabilidad real. Pedro Alfonso, presidente de la patronal tinerfeña, ha puesto el dedo en la llaga: la inflación entra rápido, pero sacarla de la economía se vuelve una tarea titánica cuando se hace persistente.

El encarecimiento del crédito vuelve a sobrevolar la economía. Si la espiral de precios contagia al resto de Europa, el Banco Central Europeo tendrá menos margen para relajar su política e incluso podría verse obligado a endurecerla. Familias y empresas pagarán más cara su financiación, un escenario que dinamita la inversión y destruye el crecimiento y el empleo.

Pero el efecto más perverso de esta crisis es su carácter recaudatorio. La inflación eleva los precios, empuja los salarios nominales e infla las bases imponibles. El Estado hace caja automáticamente a costa del empobrecimiento general. Alfonso lanza una advertencia que apela directamente al sentido común: esta recaudación extraordinaria no puede convertirse bajo ningún concepto en gasto público estructural e irreversible. La Administración debe frenar su expansión y no engordar sus cuentas con el dinero que hoy les falta a los canarios para llegar a fin de mes.