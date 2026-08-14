Desarticulada una red de tráfico de drogas en Tenerife con casi 300.000 euros

El Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en una operación conjunta con el Cuerpo General de la Policía Canaria, ha asestado un nuevo golpe al narcotráfico en el archipiélago. Los agentes han logrado desarticular recientemente a un activo grupo criminal dedicado al tráfico de drogas que operaba principalmente en el municipio tinerfeño de La Orotava.

El amplio dispositivo policial desplegado en la zona culminó con el arresto de siete personas que presuntamente formaban parte de esta red delictiva. Para llevar a cabo las detenciones y asegurar las pruebas, las fuerzas de seguridad efectuaron la práctica simultánea de cinco entradas y registros domiciliarios en diferentes inmuebles vinculados a los investigados. Durante estas intervenciones, los agentes se incautaron de casi 300.000 euros en efectivo, una cantidad que evidencia el importante volumen de negocio ilícito que manejaba la organización.

En el transcurso de las minuciosas inspecciones realizadas en las viviendas, los investigadores localizaron diversas cantidades de cocaína y heroína. Según han informado fuentes oficiales, una gran parte de estas sustancias estupefacientes se hallaba ya perfectamente acondicionada y preparada para su inmediata venta en el mercado negro. Asimismo, el operativo permitió el decomiso de todos los utensilios precisos para el procesado, adulteración y la posterior distribución de la droga. Entre este material logístico destacan varias básculas de precisión y multitud de envases diseñados específicamente para la dosificación al por menor.

Más allá del dinero y los estupefacientes, uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los investigadores ha sido el hallazgo de un arsenal en poder de los narcotraficantes. Los agentes encargados de los registros descubrieron varias armas de fuego, entre las que se encontraban escopetas y un revólver. Además de este armamento letal, la red criminal disponía de un dispositivo eléctrico de tipo táser, lo que subraya el grado de peligrosidad de los detenidos y las medidas de seguridad que adoptaban para proteger su botín y su territorio frente a posibles ataques de bandas rivales.

La compleja investigación, que se inició hace ya varios meses, ha sido impulsada por el Servicio de Vigilancia Aduanera y dirigida de cerca por la Sección de Instrucción del Plaza 4 del Tribunal de Instancia de la Orotava, en coordinación con la Fiscalía Antidroga de Santa Cruz de Tenerife. Gracias al constante apoyo del Cuerpo General de la Policía Canaria, los agentes pudieron reunir todos los indicios necesarios sobre la comisión de los hechos delictivos antes de proceder a la fase de explotación.

Tras la ejecución de los registros y la detención de los principales implicados, los arrestados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Tras tomarles declaración y evaluar las pruebas recabadas, el juez ha decretado el ingreso inmediato en prisión provisional para cuatro de ellos. Pese a este importante avance, las autoridades han confirmado que la investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones y detenciones en un futuro próximo.