Detenidos en Tenerife dos fugitivos por la mayor plantación de marihuana de Hungría

Agentes de la Policía Nacional han logrado localizar y arrestar en el sur de la isla canaria a dos ciudadanos reclamados por la Justicia de su país de origen. Ambos individuos estaban siendo buscados activamente por las autoridades del Estado centroeuropeo debido a su presunta implicación en delitos de tráfico de drogas a gran escala. La operación pone de manifiesto la estrecha colaboración entre los distintos cuerpos de seguridad europeos para evitar que los delincuentes internacionales encuentren refugio en territorio español.

Los investigadores determinaron que esta red criminal había adquirido un inmueble en el territorio húngaro con el único propósito de instalar un centro de producción de estupefacientes. El objetivo de la banda era establecer un sistema intensivo para cultivar cannabis y distribuir posteriormente la sustancia ilícita por diferentes puntos del continente, generando así cuantiosos ingresos económicos al margen de la legalidad.

Las autoridades asestaron un golpe definitivo a la organización en el pasado mes de abril de 2025. Durante la entrada y registro practicados en el citado domicilio, las fuerzas de seguridad intervinieron un total de 6.289 plantas en distintas fases de crecimiento, así como otros 58 kilogramos de la sustancia ya seca y preparada para su venta. Este operativo supuso un hito sin precedentes, convirtiéndose en la incautación más importante de este tipo de estupefaciente registrada hasta la fecha en dicha nación. Por estos graves hechos, los acusados podrían ser condenados a penas que alcanzan los veinte años de reclusión.

Tras huir de la Justicia, los presuntos criminales decidieron instalarse en el archipiélago canario, creyendo que allí pasarían desapercibidos entre la población y los turistas. Las pesquisas revelaron que ambos habían modificado de forma drástica su apariencia física y utilizaban documentación falsificada de manera constante. Estas medidas de contravigilancia tenían como fin entorpecer las labores de rastreo y dificultar enormemente su identificación en posibles controles policiales.

Dada la gravedad de los antecedentes y el perfil de los sospechosos, la intervención final requirió un despliegue táctico especializado. El dispositivo contó con el apoyo fundamental del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES). La participación de esta unidad de élite se justificó no solo por el dominio de las artes marciales que poseían los investigados, sino también por las fundadas evidencias de que mantenían vínculos con mafias y clanes delictivos de carácter local.

El arresto se produjo en el momento exacto en que los objetivos abandonaban su escondite y se aproximaban a un vehículo particular. Fieles a su historial de peligrosidad, los hombres mostraron una fuerte resistencia física frente a los efectivos que procedieron a interceptarlos. Pese al forcejeo, los agentes lograron reducirlos con eficacia, trasladándolos a dependencias policiales antes de su puesta a disposición judicial.