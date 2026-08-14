Dos heridos moderados tras el choque entre un coche y una moto en la TF-1 en Güímar

Un joven de 25 años y una chica de 20 han resultado heridos de carácter moderado en un accidente de tráfico ocurrido este jueves en la isla de Tenerife. El siniestro, que ha involucrado a un turismo y una motocicleta, ha tenido lugar en la autopista TF-1, concretamente dentro del término municipal de Güímar, cuando los vehículos circulaban en sentido sur, según han confirmado las fuentes oficiales del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 de Canarias.

El impacto se ha producido alrededor del mediodía, un momento en el que la vía suele presentar un volumen considerable de tráfico. Como consecuencia de la colisión, los dos ocupantes que viajaban a bordo del vehículo de dos ruedas han salido despedidos y han sufrido diversas lesiones. Tras recibir la alerta, la sala operativa del 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para atender la situación y garantizar la asistencia a los heridos.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado de urgencia el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Los profesionales sanitarios han realizado una primera valoración en la propia vía y han comprobado que tanto el varón como la mujer presentaban traumatismos en los miembros inferiores. La evaluación inicial determinó que las lesiones eran de carácter moderado, a la espera de un diagnóstico más exhaustivo en un centro médico que descarte complicaciones de mayor gravedad.

Para asegurar una correcta atención especializada, los equipos de emergencia han procedido al traslado inmediato de ambos pacientes. El hombre fue evacuado en una ambulancia rumbo al Hospital Universitario de Canarias, ubicado en San Cristóbal de La Laguna. Por su parte, la joven fue derivada en otra unidad hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, situado en la capital tinerfeña, donde ha quedado bajo observación médica.

El incidente ha requerido también la intervención de otros operativos de seguridad y mantenimiento. Efectivos del Servicio de Carreteras se han personado en la autopista para colaborar con la limpieza de la calzada, retirando los restos de los vehículos y los posibles derrames que pudieran suponer un riesgo para el resto de los conductores que transitaban por esta importante arteria de comunicación insular.

Finalmente, agentes de la Guardia Civil se han hecho cargo de las diligencias correspondientes. La Benemérita ha procedido a regular el tráfico en la zona, que se vio puntualmente afectado por las labores de rescate y limpieza, y se ha encargado de instruir el atestado del accidente. Este informe será clave para esclarecer las causas exactas y la dinámica del choque entre el automóvil y la motocicleta en uno de los tramos más transitados del sur de la isla.