El mercado canario absorbe 5.000 cotizantes extranjeros en un mes para sostener la actividad privada

La actividad económica de Canarias mantiene su pulso durante el arranque de la campaña estival. Los datos de afiliación reflejan que el mercado laboral busca vías directas para cubrir las necesidades operativas de los negocios. En el último mes de julio, la Seguridad Social registró un incremento de 4.922 cotizantes extranjeros en el archipiélago, un avance del 3,42% que sitúa el total de ocupados foráneos en 148.776.

Este repunte mensual se enmarca en una tendencia de crecimiento sostenido. Frente a las rigideces que presenta el mercado laboral de las islas, la iniciativa privada ha incorporado a 15.174 trabajadores de otros países a lo largo de los últimos doce meses. Un impulso interanual del 11,36% que evidencia un hecho objetivo: la oferta y la demanda tienden a cruzarse cuando existe un tejido empresarial que necesita producir y personas dispuestas a generar valor.

El peso de los países extracomunitarios

La estadística detalla el origen de estos profesionales que deciden establecerse y aportar al tejido productivo de las islas. El grupo mayoritario proviene de fuera de la Unión Europea, con 92.058 afiliados, mientras que los ciudadanos comunitarios suman 56.718 ocupados.

Las nacionalidades con mayor presencia en Canarias reflejan flujos migratorios orientados hacia la integración laboral. Italia se mantiene a la cabeza con 25.974 cotizantes, consolidando un arraigo histórico en sectores comerciales y de restauración. A continuación, destacan trabajadores procedentes de economías intervenidas o en crisis que buscan integrarse en nuestro tejido de libre mercado: Venezuela aporta 15.353 afiliados y Colombia, 15.102. El listado de principales procedencias se completa con el esfuerzo de ciudadanos de Marruecos (8.761), Alemania (7.909) y el Reino Unido (7.170).

El sostén del sistema productivo

La integración de casi 150.000 ciudadanos extranjeros resulta hoy determinante para mantener la operatividad del sector privado en Canarias. Dependemos de un sistema expansionista (en términos humanos) debido a que somos incapaces de mejorar la productividad interna.