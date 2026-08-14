Golpe al narcotráfico en Gran Canaria: diez detenidos y 400 kilos de hachís incautados

Agentes de la Guardia Civil, en coordinación con la Policía Nacional y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA), han asestado un nuevo revés al crimen organizado. En el marco de la denominada operación Babayaga, las autoridades han logrado la detención de diez personas y la intervención de aproximadamente 400 kilogramos de hachís que acababan de arribar a las costas del archipiélago a bordo de una embarcación neumática. El éxito de esta actuación demuestra la eficacia del trabajo conjunto entre las distintas fuerzas de seguridad del Estado.

El operativo se desarrolló entre la noche del pasado martes 11 de agosto y la madrugada del día 12 en el muelle pesquero del Castillo del Romeral, situado en el sur de Gran Canaria. No obstante, las pesquisas policiales comenzaron a fraguarse a principios del mes de julio. Fue entonces cuando los investigadores de los diferentes cuerpos detectaron un cruce de informaciones que apuntaba a que diversas mafias estaban utilizando esta zona del litoral canario como puerta de entrada para sustancias estupefacientes. El objetivo final de estos grupos no era otro que distribuir la mercancía ilícita por todo el archipiélago o, en su defecto, trasladarla hasta la Península.

Ante la solidez de los indicios, los responsables de los distintos grupos especializados decidieron unificar sus esfuerzos. De esta forma, establecieron un dispositivo policial coordinado con el fin de identificar a las organizaciones criminales, desarticular su estructura y evitar que nuevos cargamentos inundaran las calles. Gracias a estas labores de inteligencia, los agentes tuvieron conocimiento de que una de estas redes preparaba un nuevo desembarco para la segunda semana de agosto en la citada costa.

Con esta información en su poder, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo especial de vigilancia que pronto dio sus frutos. En la noche del 11 de agosto, los agentes detectaron una actividad inusual en las inmediaciones del puerto pesquero. Varias personas merodeaban por el lugar junto a un grupo de vehículos, en una clara actitud de espera. Al filo de la medianoche, sobre las 23:50 horas, una embarcación semirrígida alcanzó tierra firme. De inmediato, los sospechosos comenzaron a descargar fardos para introducirlos en uno de los coches estacionados.

Fue en ese preciso instante cuando las unidades desplegadas decidieron intervenir para asegurar la zona y arrestar a los implicados. Sin embargo, la operación estuvo a punto de tomar un cariz trágico. Al verse acorralados, algunos de los delincuentes efectuaron varias detonaciones con armas de fuego. Ante esta agresión, los agentes se vieron obligados a responder con disparos intimidatorios, dejando clara su condición de policías para evitar males mayores.

La decidida actuación logró que gran parte de los criminales depusieran su actitud, mientras que otros intentaron emprender la huida sin éxito. El balance final se saldó con el arresto de diez personas y la incautación de la droga. Esta operación conjunta, coordinada por los Equipos de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Guardia Civil y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional, supone un gran éxito policial en la lucha contra los clanes que operan en las islas.