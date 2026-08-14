La Guardia Civil moviliza a 200 agentes por la festividad de la Virgen de Candelaria

Miles de personas volverán a caminar estos días hacia Candelaria para celebrar las fiestas en honor a la patrona de Canarias. Para garantizar que la peregrinación transcurra con seguridad, la Guardia Civil desplegará cerca de 200 efectivos en distintos puntos de Tenerife.

La Comandancia de Santa Cruz de Tenerife ha preparado un dispositivo especial que estará activo durante las celebraciones y que tendrá como principales objetivos garantizar la seguridad de los peregrinos, prevenir incidentes y controlar el tráfico en las carreteras y vías afectadas por el desplazamiento de los fieles.

Los agentes estarán presentes por tierra, mar y aire, con un operativo en el que participarán diferentes unidades y especialidades de la Guardia Civil.

Vigilancia con drones, perros y medios aéreos

El dispositivo contará con efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC), unidades territoriales, el Servicio Marítimo Provincial y la Agrupación de Tráfico, que tendrá un papel especialmente importante durante las jornadas de mayor afluencia.

También participarán agentes del Seprona, el Servicio Cinológico y la Policía Judicial. A ellos se sumarán los especialistas del Equipo Pegaso, que utilizarán drones para reforzar la vigilancia desde el aire, y la Unidad Aérea de la Guardia Civil.

El objetivo es mantener una vigilancia constante en las zonas de mayor concentración de personas y en los principales puntos de acceso a Candelaria, además de poder responder con rapidez ante cualquier emergencia.

El operativo no estará limitado a la Guardia Civil. Las Policías Locales de los municipios afectados, Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja colaborarán también en el dispositivo, junto a los organismos dependientes del Cabildo de Tenerife y del Gobierno de Canarias.

Precaución ante el calor y el riesgo de incendios

Las autoridades han pedido además a los peregrinos que extremen las precauciones durante el recorrido, especialmente ante las condiciones meteorológicas y el riesgo de incendios forestales.

En este sentido, recuerdan la importancia de respetar las restricciones de acceso y circulación por pistas y senderos forestales, así como todas las prohibiciones y recomendaciones establecidas durante estas jornadas.

La colaboración de los peregrinos será fundamental para evitar situaciones de riesgo y permitir que la celebración de las fiestas de la patrona transcurra con normalidad y seguridad.