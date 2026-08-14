Las ratas llegan a las playas turísticas de Gran Canaria en pleno agosto

Una rata en una playa turística basta para dar la vuelta al mundo en cuestión de horas. Las imágenes de roedores y contenedores desbordados en varios puntos del litoral de San Bartolomé de Tirajana han generado preocupación por la imagen que proyectan de uno de los principales destinos turísticos de Canarias, aunque el sector pide no convertir un episodio puntual en una crisis turística.

Las escenas se han producido en pleno mes de agosto, con las playas del sur de Gran Canaria llenas de residentes y visitantes. Playa del Inglés, Las Burras y San Agustín han sido algunos de los puntos en los que se han detectado roedores y acumulaciones de basura.

El sector turístico reconoce que las imágenes son desagradables y perjudican la imagen de la isla, pero considera que no deben sobredimensionarse. Tom Smulders, presidente de la Comisión de Turismo y Seguridad de la FEHT, ha insistido en que se ha visto "una rata únicamente" y que ya se está trabajando para solucionar el problema.

Más basura, menos medios y un camión averiado

Detrás de la situación confluyen varios factores. Según Smulders, el incremento de residuos propio de estas fechas se ha unido a las vacaciones del personal, la avería de uno de los camiones encargados de la recogida de papel y plástico y las dificultades provocadas por el incendio registrado en el vertedero de Juan Grande.

El responsable de la patronal turística considera que el episodio debe servir de aviso para que las administraciones se adelanten a este tipo de situaciones. Si en agosto aumenta la población turística y, con ella, la cantidad de basura generada, la recogida debería reforzarse con más trabajadores y medios.

También ha pedido responsabilidad a los ciudadanos y turistas. Recomienda no depositar bolsas cuando los contenedores estén llenos y evitar dejarlas abiertas en la vía pública, ya que los residuos pueden atraer a los roedores.

Pero el llamamiento también se dirige a quienes utilizan los espacios públicos para deshacerse de residuos de manera irregular. Smulders ha criticado especialmente a quienes abandonan restos de obras y escombros fuera de los lugares habilitados.

El Cabildo alerta del daño a la imagen turística

El Cabildo de Gran Canaria sí ha mostrado públicamente su preocupación por las imágenes. El consejero de Turismo, Carlos Álamo, visitó las zonas afectadas y reclamó al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana una actuación inmediata para recuperar las condiciones de limpieza de las playas.

Álamo ha advertido además del impacto que pueden tener estas imágenes sobre la imagen de calidad de Gran Canaria como destino turístico, especialmente después de que hayan tenido difusión en medios nacionales y redes sociales.

Mientras tanto, el sector turístico considera que el problema puede corregirse si se refuerzan los servicios. Entre las medidas planteadas se encuentra establecer turnos dobles en la recogida de residuos, recurrir temporalmente a camiones de otros municipios y aumentar los medios disponibles durante las semanas de mayor actividad.

Los empresarios aseguran que las administraciones ya están trabajando en estas soluciones y piden tiempo para comprobar sus resultados. El objetivo es evitar que un problema de limpieza y recogida de residuos termine convirtiéndose en un problema de imagen para uno de los principales destinos turísticos de Canarias.