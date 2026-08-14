Onalia Bueno desmonta la turismofobia en Gran Canaria.

El debate sobre el modelo de crecimiento en Canarias ha encontrado un chivo expiatorio cómodo, el turista. La inercia del discurso señala al visitante como responsable directo de todos los males, incluida la degradación del entorno. Sin embargo, pisar el terreno desmiente la consigna. Mientras se culpa al turismo de la suciedad, autoridades como la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, han decidido oponer los hechos al relato.

El falso culpable de Tejeda

El contraste es revelador. Un mensaje reciente se viralizó señalando la cumbre grancanaria. Se afirmaba que la acumulación de colillas en Tejeda era obra exclusiva de los visitantes. "Hermano, esos son los turistas", aseguraba un ciudadano. Esta anécdota refleja un clima de descontento que ciertos sectores intentan rentabilizar para eludir sus propias deficiencias de gestión y falta de civismo local.

Frente a esta acusación genérica, Bueno aporta cordura desde uno de los principales motores económicos de las islas. "Yo te lo digo con datos. Eso no es así", sentencia. Su postura no nace de la abstracción, sino de observar el comportamiento diario de quienes generan la prosperidad en su municipio.

La lección de civismo nórdico

Lejos del perfil destructivo que dibuja la turismofobia, la regidora pone en valor a la colonia de residentes nórdicos. Hablamos de personas que pasan el invierno en la isla y muestran una implicación que, a menudo, supera a la autóctona. "¿Sabes lo que hacen en mi municipio? Van con unas bolsas de basura a recoger. Se conocen los senderos mejor que nosotros", explica la alcaldesa.

Este visitante de larga estancia no es solo un pilar para sostener el empleo. De forma voluntaria, asume un coste de mantenimiento medioambiental. Iniciativas individuales como recoger los residuos que otros abandonan rompen el estereotipo del turista que viene a esquilmar los recursos.

Responsabilidad compartida

La actitud de estos visitantes deja una enseñanza clara que obliga a replantear el diagnóstico de la región. "No solo decirlo, sino hacerlo. Esta tierra la tenemos que cuidar entre todos", concluye Bueno.

Proteger Canarias requiere abandonar la demagogia. Buscar culpables externos no limpia los barrancos. La solución pasa por fomentar el respeto al territorio y asumir la responsabilidad individual, sin demonizar a quienes, de hecho, cuidan nuestra casa a veces mejor que nosotros mismos.