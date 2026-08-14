Puerto de la Cruz se persona contra su exalcalde por los vertidos de Playa Jardín

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha decidido entrar de lleno en la causa judicial que investiga la gestión de los vertidos y de las zonas de baño de Playa Jardín durante el anterior mandato municipal. El Consistorio se personará como acusación particular contra el exalcalde socialista Marco González.

La decisión ha sido anunciada este viernes por el actual alcalde, Leopoldo Afonso, quien ha defendido que el municipio debe aportar toda la información disponible y proteger los intereses de los vecinos.

El procedimiento judicial investiga posibles responsabilidades derivadas de actuaciones u omisiones relacionadas con la gestión de Playa Jardín. La Fiscalía de Medio Ambiente presentó en 2025 una denuncia por estos hechos y la causa se encuentra actualmente en los tribunales.

Afonso ha insistido en que la personación del Ayuntamiento responde exclusivamente al interés público y no supone prejuzgar el resultado de la investigación ni las responsabilidades que puedan determinar los órganos judiciales.

"El Ayuntamiento tiene la obligación de defender los intereses del municipio y de colaborar para que se conozca con claridad qué ocurrió durante los años anteriores", ha señalado el alcalde.

Playa Jardín vuelve a estar en el centro de la polémica

La decisión municipal llega precisamente cuando Playa Jardín vuelve a estar cerrada al baño en una de sus zonas por contaminación fecal.

Salud Pública ordenó el pasado 12 de agosto prohibir el baño en Punta Brava después de detectar niveles elevados de E. coli. Según los resultados comunicados por la autoridad sanitaria, una muestra tomada el 10 de agosto registró 470 UFC por cada 100 mililitros y otra realizada al día siguiente elevó la cifra hasta 850 UFC/100 ml.

El Ayuntamiento, sin embargo, ha puesto sobre la mesa una discrepancia entre sus propios análisis y los resultados de Salud Pública. El Consistorio ha encargado pruebas a dos laboratorios independientes y asegura que ambos han concluido que el agua analizada es apta para el baño.

El alcalde ha remarcado que el Ayuntamiento no pretende entrar en una confrontación con Salud Pública y que respetará las instrucciones de la autoridad sanitaria. La Corporación municipal remitirá los resultados de los dos laboratorios para que sean valorados junto al resto de información disponible.

"Salud Pública no es un adversario, sino una institución con la que debemos trabajar y coordinarnos", ha defendido Afonso.

La polémica por los vertidos arrastra ya varios años. La investigación de la Fiscalía analiza posibles responsabilidades relacionadas con la gestión de Playa Jardín, que llegó a permanecer cerrada durante cerca de un año debido a los problemas de contaminación.

Mientras se intenta esclarecer el origen y las responsabilidades sobre los episodios de contaminación, el Ayuntamiento mantiene sus actuaciones de limpieza y control. Este viernes ha comenzado además el séptimo ciclo de limpieza de Playa Jardín, una intervención que estaba programada previamente y que forma parte de las labores periódicas de mantenimiento de la zona.

El Consistorio asegura que el seguimiento realizado hasta ahora acumula 239 analíticas favorables y más de un centenar de actuaciones de limpieza, control, mantenimiento y mejora de Playa Jardín.