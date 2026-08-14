Tenerife acoge el Mundial de waterpolo femenino sub-18 con veinte selecciones

Tenerife se prepara para convertirse desde este domingo, 16 de agosto, en uno de los grandes focos internacionales del waterpolo femenino. El Centro de Deportes Acuáticos de Tenerife (CDAT), en Puerto de la Cruz, acogerá durante ocho días el Campeonato del Mundo sub-18 femenino de waterpolo, que reunirá a 20 selecciones procedentes de cinco continentes.

La séptima edición del Mundial arrancará a las 20:00 horas del domingo con el encuentro entre Turquía y Nueva Zelanda y finalizará el domingo 23 de agosto, a las 19:30 horas, con la disputa de la gran final. Todos los horarios corresponden a la hora local de Canarias.

El campeonato cuenta con el apoyo del Cabildo de Tenerife y Turismo de Tenerife, así como con la colaboración del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y el Gobierno de Canarias.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha destacado la capacidad de la isla para acoger acontecimientos deportivos internacionales y ha puesto en valor el escenario elegido, con el Centro de Deportes Acuáticos y el Teide como telón de fondo.

Afonso ha señalado que la celebración del Mundial permite proyectar Tenerife como destino vinculado al deporte y a la organización de eventos internacionales, además de generar actividad económica y turística. También ha animado a los participantes y aficionados que se desplacen hasta la isla a aprovechar su estancia para conocer otros atractivos de Tenerife.

Veinte selecciones buscan el título mundial

La competición contará con un sistema de grupos dividido en dos bloques. Los grupos A y B estarán integrados por las ocho selecciones mejor clasificadas, que disputarán una primera fase con formato de todos contra todos.

El Grupo A estará formado por Países Bajos, Hungría, Grecia e Italia, mientras que en el Grupo B competirán Croacia, China, España y Estados Unidos.

Los grupos C, D, E y F estarán compuestos por tres selecciones cada uno, con dos partidos para cada combinado y una jornada de descanso.

En el Grupo C competirán Nueva Zelanda, Colombia y Turquía; en el Grupo D, Malta, Canadá y Alemania; en el Grupo E, Sudáfrica, Israel y Zimbabue; y en el Grupo F, Australia, Serbia y Brasil.

España llega a Tenerife como vigente campeona

La selección española sub-18 femenina afrontará el campeonato con la presión y la ilusión de defender el título conquistado en 2024 en China.

El combinado nacional, dirigido por Carla Fargas, cuenta con dos títulos mundiales en su palmarés, los logrados en 2018 y 2024, además de una medalla de plata conseguida en 2016.

España debutará este domingo, 16 de agosto, a las 19:30 horas, frente a Croacia. Un día después, el lunes 17, se enfrentará a Estados Unidos, también a las 19:30 horas, mientras que el martes 18 cerrará la fase de grupos ante China, en el mismo horario.

La convocatoria española está integrada por Julia Frigola, Alba Inglavaga y Hajar Pérez, del CN Catalunya; Marina Pineda y Celia Vaquero, de UE Horta; Martina Fernández, María Manso y Julia Vilaseca, del CN Terrassa; Daniela Pajares y Sara Briceño, del Real Canoe NC; Marina Muñoz, del Mediterrani; Lidia López, del CN Molins de Rei; Ona Jurado, del CN Sabadell; y Queralt Antón, del CN Sant Andreu.

Con la llegada de las 20 selecciones, Tenerife se convierte durante los próximos días en punto de encuentro del waterpolo femenino internacional y en escenario de una competición que tendrá como objetivo coronar el próximo 23 de agosto a la nueva campeona mundial sub-18.