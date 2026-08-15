Canarias pone fin a la alerta por riesgo de fuegos forestales en Tenerife y Gran Canaria

El Gobierno de Canarias, a través de su Dirección General de Emergencias, ha dictaminado este sábado el final oficial de la situación de alerta por riesgo de incendios forestales que pesaba sobre Gran Canaria y Tenerife. Esta medida supone un alivio para los servicios de extinción y refleja una estabilización de las condiciones climáticas tras unos días de máxima precaución en el archipiélago.

La resolución del Ejecutivo autonómico se ha adoptado tras analizar de forma exhaustiva los últimos informes emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes oficiales de monitorización climática. De este modo, y en estricta aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (Infoca), las autoridades han determinado que ya no concurren los factores de extremo peligro que obligaron a elevar el nivel de aviso preventivo.

En concreto, los técnicos han dado por concluidas las condiciones ambientales adversas que motivaron la declaración inicial. El descenso paulatino de las temperaturas diurnas, sumado a una recuperación de la humedad relativa, la estabilización del régimen de vientos y el estado actual de los combustibles vegetales en los montes, han propiciado un escenario más favorable y seguro en ambas islas capitalinas para el entorno ecológico.

Durante la vigencia de esta situación excepcional, las zonas más vigiladas correspondían a puntos de gran valor forestal y extrema vulnerabilidad orográfica. En el caso de Tenerife, la restricción afectaba fundamentalmente a las cumbres y medianías de las vertientes orientadas al sur y oeste. Por su parte, en Gran Canaria el foco de atención se situaba en la zona de cumbres y en las vertientes norteñas por encima de los 600 metros de altitud, así como en las áreas orientadas al oeste, sur y este que superan los 400 metros sobre el nivel del mar.

A pesar de esta desescalada administrativa en el nivel de emergencia, la prudencia sigue siendo la directriz principal de los operativos de seguridad ciudadana. A partir de ahora, tanto Tenerife como Gran Canaria pasarán a estar en situación de prealerta. En este mismo escalón preventivo se mantienen de forma ininterrumpida las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera, lo que confirma la necesidad de conservar activos los protocolos de vigilancia habituales para proteger el patrimonio natural frente a cualquier eventualidad o negligencia.