Candelaria celebra la festividad de la Patrona de Canarias ante miles de fieles

El municipio tinerfeño de Candelaria se convierte este sábado en el epicentro del fervor religioso y la devoción al albergar los actos del día grande en honor a la Virgen de Candelaria, Patrona General del archipiélago canario. Desde hace varias jornadas, la localidad ha ido recibiendo una incesante afluencia de visitantes procedentes de todas las islas y diversos puntos del territorio nacional. Este flujo de peregrinos se ha intensificado de forma notable a lo largo del viernes, víspera de la festividad, dibujando un continuo tránsito de personas dispuestas a mostrar sus respetos en la Basílica de Candelaria.

La programación oficial diseñada para la ocasión arranca a primera hora de la mañana con el protagonismo de las tradiciones locales. En concreto, los tambores y las chácaras interpretados por la Asociación Cultural de la Guanchería de Los Realejos serán los encargados de abrir las celebraciones mediante una ofrenda musical de profundo arraigo histórico. A continuación, el recinto sacro acogerá a los atletas que participan en la 35.ª Ofrenda Floral Atlética, uniendo así el esfuerzo deportivo con el sentimiento mariano.

En el ámbito institucional, los actos centrales darán comienzo a las 10:45 horas en la avenida de la Constitución, en las inmediaciones del Ayuntamiento de la localidad. Allí se desarrollará la solemne Parada Militar, uno de los momentos más esperados de la jornada, que servirá de marco para la recepción oficial. Este año, la alta distinción de ejercer como representante de el Rey recae sobre Astrid María Pérez Batista, presidenta del Parlamento de Canarias, quien recibirá los correspondientes honores por parte de la Unidad de Honores.

Tras el recibimiento de las autoridades, se iniciará la emblemática Procesión Cívica con el traslado del Pendón Municipal hacia el santuario. La comitiva estará encabezada por la alcaldesa y la corporación municipal, acompañadas por la representación del Ayuntamiento de Teror. A este desfile se unirán destacadas figuras políticas y civiles, entre las que figuran miembros del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, diputados, senadores y diversos altos mandos de las Fuerzas Armadas, demostrando el respaldo institucional en torno a la figura de la Patrona.

El recorrido procesional, amenizado por los acordes de la Banda de Música Las Candelas, transcurrirá por la calle Obispo Pérez Cáceres, tradicionalmente conocida como calle La Arena. Al llegar a las puertas del templo, el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Alberto Santiago, y el rector de la Basílica, Dailos José Melo, recibirán a la presidenta del Parlamento regional antes de dar paso a la Eucaristía concelebrada.

La solemne misa estará enriquecida por la música sacra a cargo de la Coral Voces para la Esperanza Villa de Candelaria y la Orquesta de Cámara Las Candelas, bajo la magistral dirección de Silvia Alonso. Como broche de oro a esta jornada de marcado carácter religioso e identitario, la Sagrada Imagen saldrá de nuevo a las calles custodiada por la Escuadra de Gastadores con Uniforme de Época, despidiendo así una festividad esencial para la sociedad canaria.