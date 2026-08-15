Clavijo ensalza la 'canariedad' en el día de la Patrona y avisa de los retos del curso político

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha aprovechado la festividad de la Virgen de Candelaria, Patrona del archipiélago, para poner en valor la identidad y la unión de las ocho islas. Durante los actos institucionales y religiosos celebrados este sábado en el municipio tinerfeño de Candelaria, el líder del Ejecutivo autonómico ha destacado la importancia de conmemorar esta fecha en un momento que ha calificado de "complicado y difícil". En este sentido, ha apelado a la responsabilidad conjunta para reflexionar y tratar de hacer las cosas un poquito mejor en beneficio de todos los ciudadanos.

En declaraciones a los medios de comunicación, Clavijo ha querido trasladar su agradecimiento tanto al Ayuntamiento de Candelaria como al Cabildo de Tenerife por el amplio despliegue organizativo. El mandatario ha puesto de relieve la eficacia del dispositivo de seguridad coordinado entre las distintas administraciones, un elemento fundamental para garantizar la tranquilidad de los miles de peregrinos que desde la jornada previa se han desplazado hasta la Villa Mariana con el objetivo de honrar a su Patrona.

Más allá del carácter festivo de la jornada, el presidente autonómico ha querido repasar los desafíos del inminente curso político. Entre las cuestiones más urgentes, ha hecho especial hincapié en la necesidad de aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica. Este sistema, cuya negociación se retomará previsiblemente en el mes de septiembre en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, resulta vital para las arcas del archipiélago, ya que contempla una inyección de más de 1.300 millones de euros. "Esperamos y deseamos que prospere", ha subrayado el jefe del Ejecutivo insular, consciente de la trascendencia de estos fondos para mantener la calidad de los servicios públicos.

Otro de los asuntos pendientes en la agenda gubernamental es la consolidación del conocido como 'Decreto Canarias'. Según ha detallado Clavijo, este mecanismo debe incluir partidas imprescindibles como los 100 millones de euros destinados a la reconstrucción de La Palma tras la erupción volcánica, así como la bonificación del 60 por ciento en el IRPF para los residentes en dicha isla. El dirigente ha advertido de que los recursos "tienen que seguir viniendo" y ha recordado que, aunque algunos trámites están en marcha, todavía no se han materializado transferencias cruciales, como las dirigidas a las infraestructuras hidráulicas, esenciales para la desalación y la mejora en la red de distribución de agua.

Por último, el presidente ha señalado otras prioridades para la recta final del año y la planificación futura. Entre ellas, ha destacado la futura aprobación de los presupuestos autonómicos, así como el impulso a normativas clave para el desarrollo económico y social de la región. En particular, ha incidido en la urgencia de convalidar decretos como el de la modificación de la ley de vivienda, una medida diseñada para reducir la burocracia y agilizar la construcción de nuevos inmuebles en el archipiélago, dando así respuesta a una de las principales demandas de la sociedad canaria ante la actual tensión del mercado inmobiliario.