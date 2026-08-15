El obispo de Tenerife avisa contra las "ideologías totalitaristas" de una sociedad sin Dios

El obispo de Tenerife, Eloy Santiago, ha aprovechado la celebración del Día Grande de la Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria, para lanzar un profundo mensaje de reflexión moral. Durante la homilía de este sábado, el prelado ha animado a los fieles a defender con firmeza una vida con Dios, al que ha definido como el garante de una sociedad humana que verdaderamente "protege la dignidad, promueve la justicia y hace posible la fraternidad". Según el eclesiástico, esta visión trascendente es el mejor antídoto frente a los múltiples riesgos que acechan en pleno siglo XXI.

En su intervención durante la eucaristía, Eloy Santiago ha puesto el foco en los peligros inherentes a una comunidad que decide dar la espalda a la fe. "Los riesgos de una sociedad sin Dios podemos observarlos a lo largo del tiempo, pero también hoy", ha reflexionado. En este sentido, ha alertado sobre la actual era de la inteligencia artificial, un escenario tecnológico donde existe el riesgo evidente de dejar de valorar al ser humano por su naturaleza intrínseca para pasar a convertirlo en un mero número o en "un dato de un algoritmo", todo ello bajo la excusa de buscar la eficiencia y el máximo beneficio material.

El líder de la Diócesis Nivariense ha lamentado las graves consecuencias de este vacío espiritual que se palpan a diario en la actualidad. Estas dinámicas, ha advertido, fomentan una cultura del poder que termina engendrando lo que ha calificado como una "sociedad del descarte, de la muerte y del odio". Una situación que aleja al mundo de la necesaria "civilización del amor" y de una cultura basada en el encuentro entre las personas, pilares fundamentales para el pensamiento cristiano.

Por el contrario, la defensa de las convicciones religiosas actúa como un dique de contención. El prelado ha subrayado que cuando se elimina la figura del Creador del ámbito público y privado, el vacío es rápidamente ocupado por el autoritarismo. Es entonces cuando "surgen personas e ideologías totalitaristas", ha sentenciado, refiriéndose a aquellos movimientos que se creen dueños de la humanidad y que operan movidos exclusivamente por las ansias de poder y de riqueza, despreciando el bienestar del prójimo y la libertad individual.

Frente a esta "nefasta mentalidad tecnocrática y poshumanista", que tiende a cosificar a los individuos y tratarlos como meros recursos optimizables, Eloy Santiago ha hecho un llamamiento a proteger al ser humano en todas sus dimensiones. Esto incluye la defensa de instituciones fundamentales como la familia, así como garantizar el acceso al trabajo, la salud y la vivienda. Para ilustrar su argumento, ha evocado la última encíclica del papa León XIV, recordando que "ningún sistema, por muy sofisticado que sea, genera un corazón que se entrega".

Finalmente, el obispo ha querido hacer una mención especial al reciente y significativo viaje apostólico del papa León XIV a España, con su destacada parada en las Islas Canarias. Inspirado por este hito, ha animado a los presentes a "alzar la mirada" y mostrar una compasión sincera hacia los más vulnerables. Ha concluido su sermón pidiendo por aquellos que sufren los estragos de las guerras, las injusticias sociales, los abusos y las desigualdades económicas, dedicando asimismo un sentido recuerdo para los damnificados por el reciente terremoto en Venezuela y en Colombia.