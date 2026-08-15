Las oficinas de Limpieza de Las Torres ganan 150 metros cuadrados tras una inversión de 202.430 euros

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha culminado las obras de ampliación y mejora de las oficinas del Servicio Municipal de Limpieza (SML) situadas en el polígono industrial de Las Torres, una actuación que ha permitido sumar 150 metros cuadrados a las instalaciones y renovar parte de sus espacios de trabajo.

Los trabajos, ejecutados por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa), han supuesto una inversión de 202.430,70 euros.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, visitó las instalaciones con motivo de la finalización de las obras junto al concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque; el concejal de Higiene Urbana y Carnaval, Héctor Alemán; y el gerente del Servicio Municipal de Limpieza, Antonio Santana.

Cuatro nuevas oficinas y una sala para 25 personas

La intervención se ha desarrollado sobre una superficie aproximada de 250 metros cuadrados, de los que 150 corresponden a la ampliación del edificio.

El nuevo espacio cuenta con cuatro oficinas y una sala de reuniones y proyecciones con capacidad para 25 personas, además de una redistribución de las dependencias que ya existían para mejorar el aprovechamiento de las instalaciones y las condiciones de trabajo del personal.

La actuación también ha permitido reorganizar los aseos e incorporar un baño adaptado para personas con movilidad reducida, reforzando la accesibilidad del edificio.

Más luz natural y nuevos espacios de servicio

Las obras han incluido además la remodelación del office y de un cuarto destinado a la limpieza, así como la mejora de la zona de espera central.

Este espacio cuenta con un gran lucernario perimetral que favorece la entrada de luz natural en las dependencias, una de las mejoras introducidas en la distribución interior de las oficinas.

Con esta actuación, el Servicio Municipal de Limpieza dispone de unas instalaciones ampliadas y renovadas en el polígono industrial de Las Torres, con nuevos espacios destinados tanto al trabajo diario como a reuniones y actividades de formación o proyección.