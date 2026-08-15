Santa Cruz reparte casi 500.000 euros entre 27 proyectos de atención a colectivos vulnerables

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife destinará 496.845,47 euros a 27 proyectos de cooperación social impulsados por entidades sin ánimo de lucro para reforzar la atención a personas y familias en situación o riesgo de vulnerabilidad.

Las ayudas corresponden a la convocatoria de 2026 del área de Políticas Sociales, que contaba con una dotación máxima de 513.000 euros y establecía un límite de 19.000 euros por proyecto.

La propuesta de resolución provisional se ha elaborado después de analizar las 51 solicitudes presentadas. Una de ellas fue excluida por no cumplir los requisitos establecidos en las bases y otras 23 no alcanzaron la puntuación mínima exigida. Los 27 proyectos seleccionados obtuvieron al menos 60 puntos y fueron ordenados de mayor a menor puntuación.

Prevención de adicciones y apoyo a familias

Entre las iniciativas que recibirán financiación se encuentran varios programas dirigidos a la prevención de adicciones, como ‘Muévete Conmigo Santa Cruz’ y el programa selectivo-familiar ‘A Tiempo’, impulsados por la Fundación Canaria Centro de Solidaridad de las Islas Canarias-CESICA Proyecto Hombre.

También se financiará la ‘Oficina de apoyo en trámites administrativos y de acompañamiento social 2’, de Asoc ONG Abrigos y Sonrisas, destinada a facilitar el acceso a recursos y prestar acompañamiento social.

Otro de los proyectos seleccionados es ‘Creando vínculos’, de la Fundación Canaria Aldis, dirigido al acompañamiento de madres con menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La relación de iniciativas incluye además programas como ‘Conectando Anaga’, centrado en la intervención comunitaria; ‘Formación con autonomía’, destinado a favorecer la autonomía personal mediante itinerarios sociolaborales; ‘Contamos contigo Santa Cruz’, de apoyo social y comunitario, y ‘Nodus Andares’, orientado a la inserción sociolaboral.

Atención a personas mayores, mujeres y personas con discapacidad

Las ayudas abarcan también proyectos dirigidos a familias, personas mayores, personas sordas y personas con discapacidad, así como a mujeres en situación de exclusión residencial, víctimas de explotación sexual y personas con cáncer que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Las iniciativas se enmarcan en cuatro grandes líneas de actuación municipal: la intervención comunitaria con colectivos en riesgo de exclusión social, la promoción de la convivencia familiar y comunitaria, el fomento de la autonomía personal y la protección ante situaciones de desprotección o riesgo de desprotección.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que estas subvenciones permiten sumar el trabajo de las entidades sociales al realizado por el Ayuntamiento y ampliar el alcance de las políticas sociales municipales.

Por su parte, la concejala de Políticas Sociales, Charín González, señaló que el objetivo es respaldar proyectos con un impacto directo en la vida de las personas, especialmente en la prevención de situaciones de vulnerabilidad, el fomento de la autonomía y el fortalecimiento de las redes de apoyo.

Quedan 16.154 euros sin repartir

De los 513.000 euros previstos inicialmente, la propuesta contempla repartir 496.845,47 euros, por lo que quedan 16.154,53 euros de remanente al no existir más proyectos que pudieran recibir financiación conforme a los criterios de la convocatoria.

Las cantidades concedidas se determinan en función de los importes solicitados, sin superar en ningún caso los 19.000 euros establecidos como máximo por proyecto.

La resolución es todavía provisional. Ahora deberá continuar la tramitación administrativa, incluida la revisión de la documentación y el periodo para posibles alegaciones de las entidades participantes, antes de que se formule la resolución definitiva.