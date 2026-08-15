Tenerife rebaja las restricciones contra incendios y recupera el uso del fuego en exteriores

El Cabildo de Tenerife activa desde las 08:00 horas de este sábado, 15 de agosto, el grado 0 o prealerta de las medidas preventivas frente a incendios forestales en los cuatro sectores de riesgo de la Isla: Norte, Sur, Anaga Norte y Anaga Sur.

La medida llega después de que el Gobierno de Canarias haya dado por finalizada la situación de alerta por riesgo de incendios forestales, lo que permite recuperar buena parte de las actividades que habían quedado restringidas en los montes y espacios naturales de Tenerife.

Con el nuevo nivel preventivo se recupera, con carácter general, la posibilidad de usar fuego en exteriores, fumar y utilizar material pirotécnico, además de emplear maquinaria y herramientas que puedan generar chispas, calor o descargas eléctricas dentro de las zonas de riesgo.

También vuelven a permitirse los aprovechamientos forestales, la circulación recreativa de vehículos a motor por pistas forestales y la celebración de eventos deportivos y romerías en pistas y senderos forestales. Asimismo, se recupera la posibilidad de transitar y permanecer en senderos y pistas forestales.

Las quemas agrícolas siguen prohibidas

La rebaja de las medidas preventivas no supone el levantamiento de todas las restricciones. La principal excepción afecta a las quemas de restos vegetales agrícolas y forestales, que continúan prohibidas cuando se mantiene declarada la prealerta por riesgo de incendios forestales.

También siguen vigentes las restricciones específicas relacionadas con la zona afectada por el incendio forestal de agosto de 2023 y aquellas derivadas de fenómenos meteorológicos adversos en espacios naturales protegidos.

A estas medidas se suma una prohibición que se mantiene durante todo el año: no se puede fumar en ningún punto del Parque Nacional del Teide.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, considera que el final de la alerta permite avanzar hacia la normalidad en los montes y espacios naturales de la Isla, aunque advierte de que el riesgo de incendio continúa durante el verano y pide evitar cualquier imprudencia.

El Cabildo pide no bajar la guardia

La consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, señala que las medidas se adaptan a la evolución de las condiciones meteorológicas y del riesgo de incendios, manteniendo las restricciones cuando son necesarias.

El Cabildo insiste en la importancia de extremar las precauciones ante cualquier actividad que pueda generar fuego, especialmente el uso de tabaco, grupos electrógenos, material eléctrico o pirotécnico.

La Corporación insular recomienda consultar Tenerife ON antes de realizar actividades en el medio natural y recuerda que la prevención continúa siendo la principal herramienta para evitar nuevos incendios forestales en la Isla.