Un motorista resulta herido grave tras chocar contra un coche en Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de 48 años ha sufrido un aparatoso accidente de tráfico este viernes en la capital grancanaria. El suceso ha dejado al afectado con heridas de carácter grave, lo que ha obligado a una rápida y coordinada intervención de los servicios de emergencia para garantizar su estabilización y posterior traslado hospitalario.

Los hechos se desencadenaron durante la tarde, concretamente en torno a las 17:22 horas. En ese momento, la sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 recibió una llamada de alerta en la que se informaba de una fuerte colisión entre una motocicleta y un turismo. El incidente tuvo lugar en la céntrica avenida Federico García Lorca, una vía que suele registrar un volumen considerable de tráfico en esa franja horaria.

Tras recibir el aviso, el 1-1-2 activó de inmediato el protocolo habitual para este tipo de siniestros, movilizando a los recursos necesarios para atender la urgencia. Hasta el lugar de los hechos se desplazó una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como agentes de la autoridad competente para asegurar la zona y regular la circulación de vehículos, evitando así nuevos percances.

Una vez en el escenario del accidente, el personal sanitario evaluó al motorista. Según el primer parte facilitado por los facultativos, el varón presentaba diversos traumatismos de gravedad como consecuencia del violento impacto contra el coche. Los profesionales médicos procedieron a estabilizar al paciente en el mismo asfalto antes de acomodarlo en la unidad móvil para su evacuación de urgencia.

El destino del herido fue el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro de referencia en la isla para este tipo de ingresos traumatológicos complejos. A su llegada, el equipo médico de guardia tomó el relevo para realizar las pruebas diagnósticas pertinentes y aplicar los tratamientos necesarios para salvaguardar la vida y la integridad física del paciente.

Este tipo de siniestros pone de manifiesto la especial vulnerabilidad de los motoristas frente a otros vehículos de mayor tamaño en las vías urbanas. La coexistencia de coches y motocicletas exige extremar las precauciones, respetar estrictamente las normas de circulación y utilizar siempre el equipamiento de protección adecuado para mitigar las consecuencias de una posible caída o colisión.

Por su parte, los efectivos policiales que acudieron a la avenida Federico García Lorca se han hecho cargo de la elaboración del correspondiente atestado policial. Las diligencias emprendidas permitirán esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este choque, determinando las posibles responsabilidades de los conductores implicados en este lamentable suceso que ha conmocionado a los transeúntes de la zona.