Una niña de 12 años, en estado grave tras casi ahogarse en una playa de Gran Canaria

Una menor de 12 años de edad se encuentra ingresada en estado grave tras haber sufrido un incidente acuático durante la jornada de este viernes. Los hechos han tenido lugar en la conocida zona costera de Anfi del Mar, situada en el municipio grancanario de Mogán. Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, la víctima fue rescatada del agua tras haber permanecido sumergida, presentando evidentes indicios de asfixia por inmersión.

El suceso se produjo a primera hora de la tarde, concretamente en torno a las 13:23 horas. En ese momento, la sala operativa del 1-1-2 recibió una llamada de alerta en la que se comunicaba la situación de extrema urgencia en la que se encontraba la joven bañista. De forma inmediata, el coordinador médico de guardia procedió a la activación de los recursos de emergencia necesarios para intervenir en el lugar de los hechos y garantizar la atención de la afectada, desplegando un amplio dispositivo de rescate y asistencia.

Hasta la zona se desplazó rápidamente el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), conformado por profesionales médicos y de enfermería, quienes procedieron a estabilizar a la paciente sobre el mismo terreno. Tras una primera valoración en la playa, los sanitarios diagnosticaron que la menor presentaba un cuadro clínico compatible con un ahogamiento de carácter incompleto. Debido a la inestabilidad de sus constantes vitales, su pronóstico fue catalogado de grave desde el primer instante.

Ante la complejidad del cuadro médico y la necesidad de una atención especializada urgente, los equipos de emergencia determinaron que el traslado por vía terrestre no era la opción más adecuada. Por ello, se solicitó la intervención de un helicóptero medicalizado perteneciente al propio SUC. La aeronave aterrizó en las inmediaciones para recoger a la paciente y garantizar un traslado rápido y seguro bajo supervisión facultativa continua.

El operativo aéreo concluyó con éxito su primer tramo al tomar tierra en la helisuperficie del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Desde allí, mediante una ambulancia de soporte vital avanzado que ya aguardaba a la aeronave, la menor fue finalmente trasladada e ingresada de urgencia en las instalaciones del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, donde permanece bajo estricta observación médica a la espera de su evolución en las próximas horas.

Este tipo de sucesos pone de manifiesto la importancia de extremar las precauciones durante el disfrute de las zonas de baño, especialmente cuando se trata de menores de edad. Las autoridades autonómicas insisten de manera recurrente en la necesidad de vigilar a los más pequeños y respetar siempre las indicaciones de los socorristas y las banderas de señalización presentes en las costas, con el fin de evitar tragedias que, en muchas ocasiones, pueden resultar fatales.