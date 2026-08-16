Candelaria impulsará dos peregrinaciones a la Patrona de Canarias por el riesgo de incendios

El Ayuntamiento de Candelaria, situado en la isla de Tenerife, ha anunciado su intención de promover un cambio significativo en las tradiciones religiosas del archipiélago. La corporación municipal tiene previsto impulsar dos peregrinaciones anuales en honor a la Virgen de Candelaria, con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos y facilitar el recorrido a través de los diversos senderos y pistas forestales de la región.

Hasta la fecha, el día grande de la festividad se conmemora cada 15 de agosto, jornada en la que miles de canarios se desplazan desde distintos puntos de la isla hacia la basílica. Sin embargo, las altas temperaturas que se registran habitualmente durante la época estival suponen un obstáculo cada vez mayor para la realización de esta histórica ruta, dificultando el tránsito de quienes deciden emprender la marcha por devoción.

Ante esta situación, la alcaldesa de la localidad, Mari Brito, ha detallado a través de un comunicado que el consistorio desea comenzar las conversaciones pertinentes con los padres dominicos, la orden religiosa encargada de la custodia de la imagen y del santuario. El objetivo primordial de estos contactos es consensuar la viabilidad de establecer una nueva fecha en el calendario, manteniendo la tradicional cita de agosto pero sumando un segundo encuentro durante el mes de febrero.

Según ha explicado la regidora municipal, el clima propio de los meses de invierno resulta mucho más fresco y favorable para caminar al aire libre. Esta alternativa beneficiaría de manera muy especial a los habitantes de la zona norte de Tenerife, quienes suelen utilizar las rutas forestales para cruzar la cumbre y descender hasta la costa este, donde se ubica el templo.

En los últimos años, el intenso calor y las frecuentes alertas por riesgo de incendio forestal han obligado a las autoridades insulares a cerrar los accesos a los montes en agosto, lo que impide en la práctica que muchos fieles puedan completar su promesa o su visita a la Patrona de Canarias por las vías tradicionales. La seguridad en las zonas boscosas se ha convertido en una prioridad institucional insoslayable para el Gobierno y el Cabildo.

"Queremos trabajar para que se pueda hacer y que todo el mundo llegue y vea a la Patrona", ha destacado Brito, subrayando la voluntad integradora de la medida. A lo largo de los próximos meses, el Ayuntamiento tinerfeño ampliará esta ronda de contactos al resto de entidades implicadas para diseñar un dispositivo que otorgue un carácter completamente oficial y seguro a ambas citas.