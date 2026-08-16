El Cabildo sale definitivamente del negocio del vino y liquida Bodegas Insulares

El Cabildo de Tenerife cierra por fin la puerta de Bodegas Insulares y pone punto final a más de treinta años de injerencia en el mercado del vino. La operación ya es oficial tras su paso por el Pleno y su publicación en el Boletín Oficial y se salda con la amortización de dos mil quince acciones de clase A. A cambio, la corporación se embolsa setecientos ochenta mil quinientos quince euros.



La aventura comenzó en el verano de mil novecientos noventa y dos con la excusa de salvar la viticultura de la comarca de Tacoronte y Acentejo. En aquel entonces, la Administración decidió que era necesario inyectar dinero público para garantizar precios y evitar fraudes. Llegaron a controlar casi la mitad del capital social y cedieron maquinaria e instalaciones públicas para que el negocio funcionara. Más de tres décadas después, los técnicos reconocen lo evidente y admiten que el sector del vino ya está lo suficientemente profesionalizado y consolidado como para caminar sin las muletas del Cabildo.



Esta salida no es un simple cruce de cheques. Todo forma parte de una jugada societaria más amplia que incluye un intercambio de propiedades. La corporación cede una finca registral en Tacoronte a cambio de terrenos en Icod de los Vinos y Guía de Isora. La idea es limpiar el tablero de cargas para que ambas entidades se queden con el suelo que realmente les interesa y necesitan para sus respectivas gestiones.

Con el Cabildo completamente fuera del mapa accionarial, la empresa reduce su capital y reordena toda su estructura. A partir de ahora, el control queda exclusivamente en manos de los Ayuntamientos de las zonas con Denominación de Origen tinerfeñas y de los verdaderos protagonistas del negocio, que son los viticultores privados. El libre mercado asume por completo las riendas de una actividad productiva donde la política insular ha decretado que ya no tiene ninguna necesidad pública de intervenir.