El viaducto del Guiniguada reabre al tráfico con casi dos semanas de adelanto

La Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria ha programado para este lunes, 17 de agosto, la reapertura definitiva a la circulación del viaducto del Guiniguada. Esta infraestructura, situada en la Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, conocida como la autovía GC-3, volverá a estar operativa en su totalidad durante la tarde o la noche de la jornada.

Según ha informado la corporación insular a través de un comunicado, la reactivación del tránsito se produce tras 16 días de intensas obras centradas en la impermeabilización de la estructura. Este hito supone un considerable adelanto de 13 días respecto al plazo de ejecución fijado inicialmente por los técnicos, que marcaba el 30 de agosto como fecha de conclusión.

La rapidez en la ejecución ha sido una de las notas destacadas de la intervención. Tras asegurar y habilitar el sentido norte del viaducto en una primera fase que apenas duró siete días, los operarios se volcaron en el sentido sur. Esta segunda etapa se ha completado en nueve días, reduciendo notablemente los quince que se habían calculado para un tramo que, por su longitud y trazado curvo, presentaba mayores complicaciones técnicas.

A lo largo del fin de semana, la empresa adjudicataria, Lopesan, ha ultimado los trabajos. El viernes por la tarde concluyó la instalación de 10.800 metros cuadrados de tela asfáltica en la dirección sur. Durante el sábado, se preparó la superficie para poder aplicar una primera capa intermedia de asfalto en la jornada dominical.

Para este lunes está prevista la extensión de la capa de rodadura definitiva. Se trata de un pavimento compuesto por un microasfalto especial, diseñado específicamente para garantizar un drenaje del agua de lluvia mucho más eficaz y rápido que el material convencional. Tras pintar las marcas viales al mediodía, el viaducto quedará listo para su uso.

Los trabajos han permitido acondicionar ambos tableros del puente, abarcando una vasta superficie. Como dato significativo, la corporación insular subraya que es la primera vez que se impermeabiliza esta estructura clave para la movilidad en la isla, a pesar de que lleva más de veinte años prestando servicio continuo a los conductores.

Esta actuación específica se enmarca dentro de un proyecto mucho más ambicioso que contempla el reasfaltado de 11 kilómetros de la Circunvalación. Dicho plan fue adjudicado el pasado año por un importe de 18.722.343 euros y se está desarrollando preferentemente en horario nocturno para minimizar las molestias. Las labores de impermeabilización ahora concluidas corresponden al segundo lote de este gran proyecto y han requerido una inversión de 2,2 millones de euros.