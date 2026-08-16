Isabel Pantoja celebrará en La Palma sus 50 años de carrera con un concierto sinfónico

Isabel Pantoja celebrará en La Palma sus 50 años de trayectoria artística con un concierto que tendrá carácter exclusivo dentro de su gira de aniversario. La cantante actuará el próximo 12 de septiembre en el Puerto de Tazacorte, en el que será su único concierto en España dentro de esta gira.

La artista estará acompañada sobre el escenario por la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, que participará con medio centenar de músicos, además de la formación coral. El espectáculo se enmarca en la programación del décimo aniversario del Isla Bonita Love Festival.

La actuación será una de las principales citas musicales de esta edición del festival y supondrá la primera de las dos grandes jornadas programadas en el Puerto de Tazacorte. La segunda tendrá lugar el 19 de septiembre, con las actuaciones de Laura Pausini y Nathy Peluso.

Un concierto único en España

El espectáculo de Tazacorte forma parte de la gira con la que Isabel Pantoja conmemora cinco décadas sobre los escenarios. La parada en La Palma adquiere especial relevancia al ser la única prevista en territorio español dentro de esta gira.

La cantante inició su carrera profesional hace medio siglo y se ha consolidado como una de las principales figuras de la canción española, con una trayectoria vinculada especialmente a la copla, la canción melódica y la música popular.

Para esta ocasión, la artista contará con el acompañamiento de la Sinfónica de Las Palmas, lo que permitirá trasladar al escenario del Puerto de Tazacorte un repertorio adaptado a un formato sinfónico.

La Sinfónica de Las Palmas se suma al aniversario

La participación de la formación canaria será uno de los elementos diferenciales del espectáculo. La orquesta estará integrada por unos 50 músicos, junto a la agrupación coral, para acompañar a Pantoja durante el concierto.

La actuación se integra además en el programa especial preparado por el Isla Bonita Love Festival con motivo de sus diez años. El evento nació en 2016 y ha desarrollado durante esta década una programación cultural vinculada a la defensa de la diversidad y la igualdad.

El concierto del 12 de septiembre convertirá así el Puerto de Tazacorte en el escenario de la única actuación de Isabel Pantoja en España dentro de su gira por su 50 aniversario.